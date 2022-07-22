北市第6波酒駕累犯 3男照片、姓名曝光

台北市交通裁決所公布第6波酒駕累犯，共有3人。（圖由裁決所提供）

2022/07/22 11:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，台北市交通裁決所今日公布第6波酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，一共有3名男子，其中累犯2次有2人，累犯3次則有1人。

酒駕新法針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，2019年7月1日起計算，10年內第2次累犯，除現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並且公布姓名、照片及違規事實。

裁決所第6次公告酒駕累犯名單共3人，其中累犯2次包括高韋恆前次酒駕於2020年9月4日駕駛機車在北市松高路遭攔停；今年6月4日駕駛機車在北市延吉街被警方攔下開單、酒測值0.23。

裁決所指出，林煥章前次酒駕於今年4月11日駕駛機車在新北市三重區仁愛街遭攔停，6月3日駕駛汽車在北市市民大道被警方攔下開單、酒測值0.18。

至於累犯3次的黃苡霖，裁決所指出，黃男前次酒駕於2021年11月6日駕駛機車在新北市板橋區板城路遭攔停；今年5月17日駕駛機車在北市民權西路被警方攔下開單、酒測值0.17。

裁決所表示，酒駕累犯資料已公告於北市交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，也呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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