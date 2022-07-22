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    內政部修「消防人員救災安全手冊」 提升消防工作安全

    新版「消防人員救災安全手冊」納入搶救太陽光電發電設備場所安全指導原則。（內政部提供）

    新版「消防人員救災安全手冊」納入搶救太陽光電發電設備場所安全指導原則。（內政部提供）

    2022/07/22 11:27

    〔記者吳書緯／台北報導〕「救災安全」是災害搶救的最高指導原則，各式救援行動都有一定的危險性，應以救援人員安全為首要考量。內政部今指出，「消防人員救災安全手冊」第6版已於3月編製完成，納入搶救電動車等章節，也透過滾動更新各種救災案例及經驗，提醒消防人員執勤時，可能遇到的風險，在保護國人生命財產的同時，也能保護自己，並提升消防工作安全。

    內政部今天表示，於1996年首次訂定「消防人員救災安全手冊」，迄今已編修6次，安全手冊主要是讓消防人員在面對不同災害環境時，可衡酌搶救目的與救災風險後，經由安全管理機制，評估與執行救災戰術，以貫徹「安全有確認，搶救才開始」的救災安全文化。

    內政部指出，新版「消防人員救災安全手冊」適時將實務案例納入，例如去年8月高雄市政府消防局於執行桃源區代表遭大水沖走的搜索任務時，突遇土石流沖刷，消防人員撤離不及暫待於斷橋另一側，且指揮帳和現場許多物資器材卻被土石流掩埋等狀況，所幸消防人員並未受傷，此個案檢討就在第6次編修時納入手冊，供全國消防機關參考。

    內政部指出，「消防人員救災安全手冊」第6版於今年3月編製完成，新增「事故安全官作業原則」、「搶救大型石化工廠火災安全指導原則」、「資源回收處理工廠火災安全指導原則」、「搶救太陽光電發電設備場所安全指導原則」及「搶救電動車與儲能系統安全指導原則」等章節。

    內政部強調，為提升消防人員執行災害搶救任務的安全，消防署將與時俱進，因應極端氣候及科技發展等持續滾動更新「消防人員救災安全手冊」的災害案例，並與各式搶救訓練教材整合，落實於各種災害搶救中，以減低消防人員傷亡的風險。

    新版「消防人員救災安全手冊」新增「事故安全官作業原則」章節。（內政部提供）

    新版「消防人員救災安全手冊」新增「事故安全官作業原則」章節。（內政部提供）

    內政部今指出，「消防人員救災安全手冊」於今年3月編製完成。（內政部提供）

    內政部今指出，「消防人員救災安全手冊」於今年3月編製完成。（內政部提供）

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