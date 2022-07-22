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    栗喉蜂虎來7年 北市動物園「催生」自造仿岩巢區

    菜鳥們：前輩在挖掘巢洞，我們要好好學習。（台北市立動物園提供）

    菜鳥們：前輩在挖掘巢洞，我們要好好學習。（台北市立動物園提供）

    2022/07/22 11:29

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園目前照養6隻栗喉蜂虎，保育員最近在牠們居住的熱帶雨林館（穿山甲館）打造一處仿岩巢區，並從金門帶回的沙質壤土樣品，調製出最接近的巢土配方，期望能在動物園內人工孵化並育雛成功的個體，未來順利繁衍下一代。

    園方指出，栗喉蜂虎是金門地區極具特色的夏候鳥，每年清明節前後，陸陸續續飛進金門的天空，尋覓適合繁殖的沙質壤土，披著翠綠色外衣、拖著藍色尾羽、喉部還點綴著栗紅色，非常吸引人們的目光，亮麗的身影及響亮的鳴叫聲，是金門夏天空中最美麗的象徵，因此在當地又被稱為「夏日精靈」。

    動物園也從2015年起與台灣大學森林系研究團隊合作，執行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，至今已經7年，每年研究團隊在金門栗喉蜂虎的棲息地，撿拾栗喉蜂虎的棄蛋進行研究，幸運人工孵化且育雛成功的個體，移至熱帶雨林室內館照養。

    園方表示，穿山甲館內共有6隻栗喉蜂虎，其中一隻是去年人工孵化並育雛成功的母鳥，其他個體都是公鳥。負責照養栗喉蜂虎的團隊，今年在穿山甲館景觀電梯右側上方，建置模仿野外沙質壤土的仿岩巢區，親自畫設計圖、和施作的廠商討論，還商請從事歐亞水獺野外調查的成員，協助從金門帶回栗喉蜂虎築巢用的沙質壤土樣品，挑選多種土質不斷的混搭測試後，調配出最接近當地沙質壤土的比例。

    園方表示，仿岩巢區4月落成啟用，其表面設置許多個巢洞，其中6個巢洞直達末端的產蛋區，目的讓栗喉蜂虎在繁殖期時，像野外的個體一樣展現挖掘巢洞的自然行為。保育員6月初觀察到蜂虎有挖洞行為，繁殖期3隻個體有挖巢的行為，期待明年每一隻栗喉蜂虎都能成為挖掘巢洞的高手，善用仿岩巢區順利在穿山甲館內繁衍下一代。

    栗喉蜂虎曬日光浴。（台北市立動物園提供）

    栗喉蜂虎曬日光浴。（台北市立動物園提供）

    保育員期望栗喉蜂虎期望在動物園內人工孵化並育雛成功的個體，未來能順利繁衍下一代。（台北市立動物園提供）

    保育員期望栗喉蜂虎期望在動物園內人工孵化並育雛成功的個體，未來能順利繁衍下一代。（台北市立動物園提供）

    保育員建置的仿岩巢區，讓栗喉蜂虎有機會展現自然繁殖行為。（台北市立動物園提供）

    保育員建置的仿岩巢區，讓栗喉蜂虎有機會展現自然繁殖行為。（台北市立動物園提供）

    仿岩巢區的表面設置了許多個巢洞。（台北市立動物園提供）

    仿岩巢區的表面設置了許多個巢洞。（台北市立動物園提供）

    仿岩巢區其中6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。（台北市立動物園提供）

    仿岩巢區其中6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。（台北市立動物園提供）

    保育員觀察到今年的繁殖期，共有3隻栗喉蜂虎有挖巢的行為。（台北市立動物園提供）

    保育員觀察到今年的繁殖期，共有3隻栗喉蜂虎有挖巢的行為。（台北市立動物園提供）

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