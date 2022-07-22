全國近2千處兒童遊戲場完成備查 平均備查率62％

營建署針對各縣市共3177處公園兒童遊戲場設施進行備查，截至7月15日為止，已完成1973處，平均備查率達62%。（資料照）

2022/07/22 10:45

〔記者徐義平／台北報導〕為守護兒童遊戲安全，營建署依據衛福部頒布的「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，針對各縣市共3177處公園兒童遊戲場設施進行備查，截至7月15日為止，已完成1973處，平均備查率達62%。

其中台東縣、金門縣的備查率更是100%，台北市、新北市以及台中市等備查率9成以上，反觀新竹縣、基隆市、連江縣、雲林縣以及嘉義市等5縣市的備查率低於15%。

5縣市備查率低於15%

營建署表示，依據衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」第4點及第7點第2項規定，針對各縣市在2017年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，辦理檢驗與改善等相關工作，而且須在2023年1月24日前完成備查手續。

針對未完成備查的縣市政府，營建署指出，將採取3項措施，包括曾經檢驗不合格處，請所在縣市政府修繕後複驗，或者可以選擇拆除，再來，迄今未申請檢驗的遊戲場，所在縣市應加速辦理，最後則是施工中或是規畫設計中的遊戲場，所在縣市應於完工後安排檢驗。

營建署強調，未完成備查的遊戲場，原則上禁止對外開放使用，若各縣市政府將未完成備查的遊戲場對外開放使用，則必須要加強管理與維護保養。

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