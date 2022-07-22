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    新住民子女能文能武 移民署頒發特殊才能獎勵金

    榮獲110學年度全國學生語文競賽的李心平同學（中），與父母親的合照。（記者劉慶侯翻攝）

    榮獲110學年度全國學生語文競賽的李心平同學（中），與父母親的合照。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/07/22 10:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕110學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金名單今日出爐，移民署為鼓勵新住民子女發揮特殊才能，凡入選奧運、亞運、世界大學運動會等國際競賽的國家代表隊，或於全國運動、語文、音樂、美術及舞蹈比賽榮獲特優或優等者，均可以申請特殊才能獎勵金。

    此次特殊才能獎勵金共有97位出類拔萃的新住民子女，其中就讀國立蘭陽女子高中3年級的李心平，母親來自中國，父親為泰雅族原住民，身為獨生女的她，必須兼顧課業及幫忙家裡務農。

    李心平為了實踐自身原住民身分，及表達對族語的熱愛，藉由反覆與部落族人練習對話，加深對族語的印象與心的連結，並多次參加朗讀比賽，終於榮獲全國語文競賽泰雅族朗讀特優獎項。

    另外，她也做好生涯規劃，努力探本溯「原」，進入大學後要拜訪其他原住民的部落，從中探討哪些特色是自身部落沒有的，並從各個原住民部落的偏鄉教育政策中，發掘哪些是值得參考，期許之後有能力時回饋給部落。

    來自國境之南恆春的李敏，目前就讀屏東縣國立內埔農工3年級，母親是印尼籍新住民，從小和母親相依為命，孝順的她希望能藉由申請獎學金幫忙貼補家用，以減輕媽媽的經濟壓力，除了在學業表現卓越，在班上成績維持前兩名外，參加校內英語朗讀、繪畫等競賽也屢次獲獎。

    李敏國中3年級在健身房被教練挖掘，才開始接觸拳擊運動，因為不曾接受正規的訓練，各項體能、肌力以及技術都比別人差，幾乎每天都會練到哭，受傷更是家常便飯，後來受到教練的鼓勵，及找到自己的步調，心態變得更加沉穩，經過2年的刻苦訓練，現在即將到國立台灣體育運動大學就讀，未來朝國手之路發展。

    移民署表示，歷年來新住民子女獲獎者於運動、語文、美術、舞蹈及音樂等各專業領域上表現的嶄露頭角，燦若繁「新」。移民署期許新住民及其子女能時時抱持樂觀的態度，發揮自我專長，秉持熱忱，勇敢朝向夢想前進，成為未來國家競爭力的生力軍。

    榮獲110學年度全國中等學校運動會的李敏同學（左1），與教練的練習照。（記者劉慶侯翻攝）

    榮獲110學年度全國中等學校運動會的李敏同學（左1），與教練的練習照。（記者劉慶侯翻攝）

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