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    台北「三腳督」勝負難斷 鄭文燦：新北林佳龍挑戰Mission Impossible

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

    2022/07/22 10:50

    〔記者謝武雄／桃園報導〕迎戰年底九合一選舉，民進黨日前完成提名台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍後，「雙北雙箭頭」很快團結組建競選團隊，氣勢頓時強壓國民黨、民眾黨，桃園市長鄭文燦接受自由時報《官我什麼事》節目專訪，初步分析雙北選情，認為台北呈現「三跤拄」，要判斷誰當選不容易，不等距的三角形在競爭，陳時中勝選的機會相當的大，而林佳龍在新北挑戰Mission Impossible（不可能的任務），林願意承擔，所以他全力支持。

    鄭文燦曾經說過「蔣萬安的開創性不足，跳脫不了基本盤」、「侯友宜也沒有太強」，各界關注雙北選情，本報提問鄭文燦的觀察、看法？鄭回應，陳時中、林佳龍都是非常好的人選，民進黨選舉對策委員會考慮比較多，比較晚提名，但絕對是經過慎重考慮後才決定的。

    鄭文燦說，陳時中個性溫暖敦厚，代表台灣一種傳統，就是當大家遇到困難的時候，不急於吵架，而是想辦法把問題解決，很多武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，無法事前掌握到一百分，但陳時中出發點是盡力把每一件事情做好，這兩年半的防疫在台北市民心中是正面評價，從民調上來看，防疫的滿意度有五成五到六、七成之間。

    鄭文燦直言，國民黨參選人蔣萬安試圖擺脫蔣家框架跟國民黨教條，可惜每次遇到基本問題就縮回來，如果能夠走出自己的風格，成為國民黨2.0版，那選舉就不一樣了，但是蔣想用「正藍」，創造藍綠版塊的對撞，把民眾黨黃珊珊邊緣化，所以回到基本盤來競爭，不過黃珊珊有柯市府支持，有很多行政資源，對市政了解超過蔣萬安，蔣有很好口才，但論述比較空洞、不實質，所以台北市「三跤拄」，要判斷誰當選不容易。

    鄭文燦提及，民進黨過去在台北市的選舉紀錄，支持度落在卅八％到四十三％，沒有絕對優勢，但也不會被邊緣化，這次是個不等距的三角形在競爭，他覺得陳時中勝選的機會相當大。

    至於新北市選情，鄭文燦盛讚林佳龍有很好的城市治理經驗，很好的地方經驗跟國際經驗，也很能夠論述，雙北的首都論述，林可以扮演強而有力的角色。

    鄭文燦認為，中央政府在雙北已經建設很多，未來首都生活圈的完善化，需要雙北跟中央合作，林佳龍曾說「逆轉勝更能夠讓人家感動」，這是對的，他選桃園市也是經過逆轉勝的過程，也是挑戰了Mission Impossible，在對方有百分之百不對稱的資源底下獲得勝利，林佳龍願意承擔新北市，所以他全力支持林。

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