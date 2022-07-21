酒駕緩起訴僅2.1％戒癮治療 法務部：非人人適用

法務部說，戒酒癮治療是針對已達酒精成癮的被告，經過醫療院所充分評估後才能採用，透過醫療方式協助戒除酒癮，並非每一個酒駕個案都適用。（資料照）

2022/07/21 23:25

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四成酒駕是累犯 民團批：酒癮治療比例仍偏低僅2.1％

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣酒駕防制社會關懷協會副理事長許立民今天（21日）指出，獲得緩起訴的酒駕犯中，只有2.1％被要求附帶條件接受酒癮治療，占比過低，希望法務部與衛福部能強化酒癮治療。法務部則表示，酒精成癮者必須經過醫療院所評估是否施以治療，並非人人適用。

法務部指出，戒酒癮治療是針對已達酒精成癮的被告，經過醫療院所充分評估後才能採用，透過醫療方式協助其戒除酒癮，並非每一個酒駕個案都適用，因此，在數據占比上，會比整體酒駕案件來得低。

法務部說明，戒酒癮治療是法務部列為防制酒駕的重要執行項目之一，已多次邀集所屬檢察機關及衛福部開會，研議強化推行附命酒癮治療的緩起訴處分，目前各檢察機關已與轄區醫療院所合作推行酒癮治療，此由酒駕案件緩起訴處分附命酒精戒癮治療人數看得出成效，今年1到5月的比例，比去年同期增長3倍。

法務部說，戒癮治療已逐漸有成效，未來將積極推動酒癮治療，以遏止再犯。

許立民指出，酒駕者透過緩起訴進行酒癮評估、治療戒斷是有效方式，但實務上會加重檢察官工作負擔，因此比例仍然偏低，去年度緩起訴1萬1501人，僅90人被諭知接受酒癮治療，僅占0.8％，今年截至5月緩起訴5094人，當中108人被要求接受酒癮治療，占比有提高到2.1％，但比例仍然偏低，希望法務部、衛福部讓政策能落實。

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