AIT美國國慶酒會 孫曉雅：美台夥伴關係持久不變

美國在台協會（AIT）舉辦美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，處長孫曉雅在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2022/07/21 21:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）今晚（21日）舉辦美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，AIT處長孫曉雅致詞時指出，近30年前，她以新手外交官的身分來到台灣；接下來，她以華語說，在她離開台灣的過去數十年來，儘管美國與台灣都有許多改變，但，有一件事是維持不變的，「那就是美台持久的夥伴關係」。

今晚的酒會，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、台積電創辦人張忠謀、國民黨主席朱立倫、台北市長參選人陳時中等政要都出席祝賀。

孫曉雅致詞時透露，今年的活動對她個人來說特別意義非凡，因為這是3年來AIT首次有機會以實體方式慶祝美國國慶日。這也是她第一次以AIT處長的身分慶祝美國國慶。她說，近30年前，以新手外交官的身分來到台灣時，作夢也想不到會有這樣的一天。在她離開台灣的過去數十年來，美國與台灣都有許多改變，但有一件事是維持不變的—─那就是美台持久的夥伴關係。

孫曉雅強調，今天的活動不只是要慶祝美國當年在「人人生而平等、並被賦予不可剝奪的權利」此一不言可喻的事實之下成功建國，同時也是要慶祝我們為了推進彼此共享的民主價值，所一同踏出的每一個步伐。自由與民主是一個持續演進的過程，需要我們投入心血，並不斷努力。因此，我們必須堅持不懈，並為正確的事挺身而出。這是美國在1776年7月4日起，向世界做出的承諾。現在我們必須實現此項託付，在我們的時代推進這項目標。

孫曉雅讚賞台灣是先進的經濟體，也是蓬勃的民主社會，AIT會致力與台灣朋友及夥伴共同合作，一起推進我們對於「一個自由、開放、具備韌性及包容性的印太區域」的這項共享願景。雖然全球局勢越來越複雜，但是她相信不斷深化的美台關係，一定能幫助我們一同面對全世界最迫切的許多挑戰。

孫曉雅指出，眼前我們正在一同努力完成的一項艱鉅任務，就是要克服新冠疫情的挑戰。在包括美國在內的許多國家最需要幫助的時刻，台灣及時伸出了援手。這次疫情也凸顯了台灣在世界經濟中扮演的關鍵角色。台灣是全球部分最先進的半導體的重要生產地，也是全球供應鏈中不可或缺的環節，及許多新興科技的尖端先驅。今年6月推出的「台美21世紀貿易倡議」為我們帶來了一個令人期待的好機會，讓我們能進一步深化美台的經濟合作，並推進彼此的貿易優先目標。

孫曉雅說，今年我們也看到了俄羅斯對烏克蘭發動入侵。在面對俄國殘暴的無端攻擊時，烏克蘭的政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心。世界領袖也團結起來，讓俄羅斯及白俄羅斯付出了沉重的代價。台灣不但加入美國與其他30多國夥伴，一起對俄國施加制裁，同時也募集了3000多萬美元，並且捐贈350噸的物資，支持烏克蘭的難民。全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛我們的自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。

今年酒會活動主題為「國家公園」，孫曉雅解釋，當人們想到美國，最常想到的可能是美國是民主的捍衛者，但美國其實也以自然美景聞名世界。今年是美國第一個國家公園「黃石公園」成立150周年，所以她也特別想和大家分享美國的自然風景。台灣有很多的天然美景，她希望有機會的話，也能在任內把它們全部走透透。

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