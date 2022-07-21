為台美關係乾杯！賴清德：越困難時刻 越應站得更緊密

副總統賴清德出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2022/07/21 20:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）今晚（21日）舉辦美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，副總統賴清德代表總統蔡英文出席致詞，祝賀美國生日快樂。賴清德感謝美國對台堅若磐石的支持，台美目前是關係最密切、兩國人民感情最好的時刻，然而國際局勢變化非常大，挑戰也會越來愈多；在這關鍵時刻，台灣會與美國等國一起捍衛區域和平與安全。美國跟台灣是志同道合的朋友，因此越是困難的時刻，越應站得更緊密，彼此互相幫忙。

賴清德讚賞，246年前勇敢的美國人民進行一場偉大且壯闊的獨立運動，建立堅韌且自由的民主共和國，也確立民主、自由、人權的美國價值。如同AIT處長孫曉雅所言，美國獨立宣言中特別強調「人人生而平等」，造物者賦予人們若干不可剝奪的權利，包括生命權、自由權以及追求幸福的權利。246年後的今天，美國是全球最強盛的國家。而令人欽佩的是，美國也是不分族裔的人追求自由、民主、人權之第一且最好的希望，更是當今全球捍衛民主、自由、人權、濟弱扶貧最力的國家。

賴清德接著提到，台灣也經歷過殖民統治及極權壓迫，勇敢的台灣人民也一樣地前仆後繼，終於走出那段黑暗歲月。今天的台灣，已是國際上一股良善的力量，有能力為國際社會作出貢獻。台灣人民也可以用民主的方式組成政府，更可以用自由的意志決定自己國家的前途。自由與民主，已經是台灣不可割捨的生活方式；自由與民主，也是台灣跟美國追求的共同價值。

賴清德強調，堅持自由與民主的台灣，是美國在印太地區信賴的夥伴；堅持民主自由的美國，也是台灣最信任的盟友。台灣和美國在民主陣營裡肩並肩站在一起，一起為國際努力。賴清德感謝美國政府堅守「台灣關係法」與「六項保證」，給予台灣堅若磐石的支持，兌現對台安全承諾。同時，也結合理念相同國家，一起維護區域和平跟安全。

賴清德也感謝美國積極協助台灣開拓國際空間，不僅支持台灣有意義地參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，也邀請台灣參與美國所主持的民主高峰論壇以及COVID-19高峰論壇。在台灣去年欠缺疫苗時，美國更慨捐400萬劑疫苗給台灣，協助台灣政府照顧台灣人民的健康，台灣人民一直深深地感謝美國在各方面對台灣的協助。

賴清德指出，現在是台灣與美國關係最密切、兩國人民感情最好的時候。目前台美雙方也在各領域進行多項合作計畫，例如印太民主治理，強調教育、海巡與太平洋發展。經貿方面，除重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，最近也簽署21世紀台美經貿倡議，更有台美合作多年的全球合作暨訓練架構（GCTF）。

賴清德表示，他衷心期盼台灣跟美國能持續進行更多方面、更廣、更深的合作，因為目前國際局勢變化非常大，挑戰也會越來越多。剛剛孫曉雅也特別提到，除了疫情對全球的直接衝擊外，隨之而來的後疫情經濟發展，也處處充滿荊棘。特別是，今年2月俄羅斯侵略烏克蘭，背後代表的是極權主義的擴張，企圖改變以規則為基礎的民主秩序。全世界民主國家與有志之士，皆應嚴肅面對。

賴清德說，在這關鍵時刻，台灣知道我們自身應該扮演的角色，除了堅定地守護民主外，也會跟美國等理念相近國家一起捍衛區域的和平跟安全，維護印太的自由開放，也保護產業鍊的安全。誠如總統蔡英文在去年國慶中所揭櫫的，台灣將永遠堅守民主、自由的憲政體制等四項堅持，不僅是蔡總統治國的政策、全國台灣人民的共識，也是現在或未來維持區域穩定和平現狀的基本方針。

賴清德重申，美國跟台灣是志同道合的朋友，而越是困難的時刻，越應該站得更緊密，彼此互相幫忙。在今天這特別的日子，他要為美國祈禱，也要為台灣祈禱，同時，也要為目前身陷戰火中的無辜烏克蘭人民祈禱。天佑美國、台灣、烏克蘭，希望和平早日到來。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

副總統賴清德（左）出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，和AIT台北辦事處長孫曉雅（右）舉杯致意。（記者廖振輝攝）

副總統賴清德（左）出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，和AIT台北辦事處長孫曉雅（右）舉杯致意。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法