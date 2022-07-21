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    首頁　>　臺北市

    諷蔣萬安「全台第一貴公子」 黃澎孝：國民黨把台北市民當白癡？

    蔣萬安昨指「沒有任何躺平」，強調自己是會奮戰到最後一刻的戰士。（資料照）

    蔣萬安昨指「沒有任何躺平」，強調自己是會奮戰到最後一刻的戰士。（資料照）

    2022/07/21 22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕針對競選團隊遲未公布，被質疑是選舉「躺平族」，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨稱「沒有任何躺平」，強調自己是會奮戰到最後一刻的戰士。對此，近日形容蔣萬安是長不大的「石頭雞」的前國大代表黃澎孝，今質疑蔣萬安至今還組建不起一個競選團隊，諷刺蔣「果然是全台第一貴公子」。

    「蔣萬安 臥佛選市長！？選舉小團隊搞不定，市政大團隊怎麼辦！？」黃澎孝在臉書表示，他曾擔任過政黨組織和選務單位的主管，也曾見識過某些候選人為爭取黨提名可以說的天花亂墜，「一旦獲得黨提名後卻兩手一攤！『人財兩空』什麼都沒有，你們黨部就『看著辦』吧」。

    黃澎孝指出，這些令人傻眼的候選人基本上都還是選舉小咖，真要是選到北高兩市市長層級那還真不用黨部操心，因為這些人的能力、歷練、人脈、金脈一般都遠遠在黨部之上，黨工只要甭去「礙事」就好，「但是萬萬沒想到，蔣萬安還真是令人大開眼界了」。

    黃澎孝諷刺，一個要選首都市長的人已經嚷嚷了好幾年，如今也提名搞了好幾個月，「結果，竟然連個小小的競選團隊都還組建不起來」，讓他直呼「還真是，不選不知道，一選嚇人一大跳啊」。

    黃澎孝分析，蔣萬安會如此小看台北市長選舉，其實並不難理解，「比起『蔣總統』，台北市長算什麼呢」，他也諷刺蔣「果然是全台第一貴公子」，他並點出一般小市民擔心的關鍵，「蔣萬安如果連個小小的競選團隊都搞了好幾個月還搞不定，那麼萬一他當選了台北市長要怎麼辦啊」。

    黃澎孝質疑，台北市是一個握有鉅額年度預算的龐大政府機關，國民黨竟然敢提名一個沒有組織能力、沒有行政經驗的市政「門外漢」，「這是把北市選舉當兒，還是把台北市民當白癡呢」？

    前國大代表黃澎孝質疑蔣萬安至今還組建不起一個競選團隊，諷刺蔣「果然是全台第一貴公子」。（圖取自黃澎孝臉書）

    前國大代表黃澎孝質疑蔣萬安至今還組建不起一個競選團隊，諷刺蔣「果然是全台第一貴公子」。（圖取自黃澎孝臉書）

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