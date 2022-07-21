秀竹科管理局回函 林奕華：林智堅沒有申請授權就是抄襲

國民黨立委林奕華在臉書秀出公文，民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文資料沒有向竹科申請授權。（取自林奕華臉書）

2022/07/21 20:09

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控論文抄襲，國民黨立委林奕華去函詢問新竹科學園區管理局，竹科管理局回函，未有賀力行等人向管理局申請使用委託資料之申請書及授權書，林奕華批評說，「抓到了」，林智堅沒有申請使用竹科資料，除了抄襲、竊取，更是洩密。

林智堅的中華大學碩士論文被控抄襲竹科委託中華大學的報告，林奕華今天在臉書公布竹科管理局回函，對於林奕華辦公室詢問關於賀力行及林智堅欲使用科技部委託資料之申請書及科技部授權書，管理局回應，未有賀力行等人向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。

林奕華說，林智堅過去曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。「除了抄襲、竊取，更是洩密！」

林奕華批評，民進黨全黨上下對林智堅力挺到底，相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」。

林奕華呼籲，竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應儘快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，儘快讓真相大白。

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