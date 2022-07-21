為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    秀竹科管理局回函 林奕華：林智堅沒有申請授權就是抄襲

    國民黨立委林奕華在臉書秀出公文，民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文資料沒有向竹科申請授權。（取自林奕華臉書）

    國民黨立委林奕華在臉書秀出公文，民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文資料沒有向竹科申請授權。（取自林奕華臉書）

    2022/07/21 20:09

    〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控論文抄襲，國民黨立委林奕華去函詢問新竹科學園區管理局，竹科管理局回函，未有賀力行等人向管理局申請使用委託資料之申請書及授權書，林奕華批評說，「抓到了」，林智堅沒有申請使用竹科資料，除了抄襲、竊取，更是洩密。

    林智堅的中華大學碩士論文被控抄襲竹科委託中華大學的報告，林奕華今天在臉書公布竹科管理局回函，對於林奕華辦公室詢問關於賀力行及林智堅欲使用科技部委託資料之申請書及科技部授權書，管理局回應，未有賀力行等人向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。

    林奕華說，林智堅過去曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。「除了抄襲、竊取，更是洩密！」

    林奕華批評，民進黨全黨上下對林智堅力挺到底，相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」。

    林奕華呼籲，竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應儘快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，儘快讓真相大白。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批李妍慧告誹謗莫名其妙 賴香伶要真相：別轉移論文門焦點
    2022/07/21 19:59

    批李妍慧告誹謗莫名其妙 賴香伶要真相：別轉移論文門焦點
    《官我什麼事》精彩預告！論文門引側翼大亂鬥？鄭文燦曝藍營「選戰套路」
    2022/07/21 19:00

    《官我什麼事》精彩預告！論文門引側翼大亂鬥？鄭文燦曝藍營「選戰套路」

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    林智堅論文風波 王鴻薇：抄襲竹科標案研究計畫高達6頁
    2022/07/21 17:00

    林智堅論文風波 王鴻薇：抄襲竹科標案研究計畫高達6頁
    論文事件 林智堅：國民黨只會抹黑、造謠、潑髒水
    2022/07/21 13:03

    論文事件 林智堅：國民黨只會抹黑、造謠、潑髒水

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    藍營續追林智堅論文 籲關注台大與中華大學後續處理
    2022/07/21 12:06

    藍營續追林智堅論文 籲關注台大與中華大學後續處理
    將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白
    2022/07/21 12:02

    將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播