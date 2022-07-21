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    BA.4、BA.5疫情估8月中下旬出現！莊人祥：單日恐3、4萬例

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，可能8月中或8月底，會面臨下一波BA.4、BA.5疫情。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，可能8月中或8月底，會面臨下一波BA.4、BA.5疫情。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2022/07/21 19:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情目前仍維持單日2萬多例的平原期，不過，已經有極少數社區Omicron變異株亞型BA.5個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，之前有推估過變異株亞型造成的疫情，大約單日3萬例到4萬例左右。

    莊人祥今天在疫情記者會上說，紐西蘭疫情模型跟台灣比較相似，最近開始往上，但上升幅度不是太高；日本則和台灣不像，最近一波疫情上升到比前一波更高。

    莊人祥說，各國施打疫苗的狀況和感染的變異株類型，都會影響BA.4、BA.5的疫情，台灣疫情來得比較慢，別國在前一波高峰後少3個月才到谷底，也才有可能慢慢往上走。而台灣上一波高峰約在5月底，可能8月中或8月底，會面臨下一波BA.4、BA.5的疫情。

    莊人祥說，指揮中心先前曾對BA.4、BA.5造成的疫情做估計，但這已經是半個月以前了，當時估計7月底、8月初會上升，最高單日確診3到4萬，最近還會更新模式，疫情應該會延後。

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