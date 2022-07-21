法拉利經典跑車F355擦撞機車 車頭嚴重毀損

北市發生法拉利經典跑車F355擦撞機車車禍。（記者邱俊福翻攝）

2022/07/21 19:23

〔記者邱俊福／台北報導〕北市中山區本周日清晨發生一起法拉利經典跑車F355擦撞機車的車禍，現場機車騎士被撞飛，導致全身多處擦挫傷，而這輛中古車價仍高達數百萬元的經典跑車車款，則車頭全毀，至於詳細肇事責任正由轄區北市警中山分局交通分隊進一步調查中。

警方調查，本周日清晨6時許，一名35歲的杜姓機車騎士，由東往西行經市民大道4段，當要通過復興南路口時，快速切到橫向車道的待轉車格，準備左轉，而45歲黃男駕駛的法拉利經典跑車F355，剛好從復興南路北往南直行，反應不及，當場將要切到復興南路待轉車格的機車撞飛。

杜男被撞飛重摔，機車倒地滑行，駕駛法拉利經典跑車F355的黃男馬上緊急煞車，過往汽機車見狀都嚇了一大跳。

轄區警方據報到場，馬上將全身多處擦挫傷的杜男送往醫院救治，並經對肇事的雙方進行酒測，酒測值都為0，沒有酒後駕車。警方目前調閱相關監視器了解整個事發經過，進一步釐清肇事責任。

據悉，1994年開始生產的F355，堪稱是法拉利1990年代最成功的經典車款，國內已經很難尋得狀況極佳的中古車，目前每台中古車價格依不同的配備與車況，行情約在300萬元到500萬元之間。

法拉利經典跑車F355車頭嚴重混損。（記者邱俊福翻攝）

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