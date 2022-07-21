為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲酸禮物越送越小 王世堅爆：龍袍穿10天才還

    王世堅爆料說，柯文哲最念念不忘的禮物應該是龍袍，只有龍袍穿了10天才還，他明天會再把龍袍送過去。（資料照）

    王世堅爆料說，柯文哲最念念不忘的禮物應該是龍袍，只有龍袍穿了10天才還，他明天會再把龍袍送過去。（資料照）

    2022/07/21 18:31

    相關新聞連結：
    嗆王世堅沒問政 柯文哲：只當「開心果」乾脆去電視台上班

    〔記者楊心慧／台北報導〕「頭號柯黑」台北市議員王世堅例行「送禮」給台北市長柯文哲，柯文哲反酸自從不歸還後「禮越送越小」，今天再批議員工作在於問政，而非每天當台灣人民的「開心果」，嗆王世堅乾脆就去電視台上班，何必留在台北市議會？王世堅則爆料，柯文哲最念念不忘的禮物應該是龍袍，因為其他禮物想退還都是當天退貨隔天退，唯有龍袍穿了10天才還，他明天會再把龍袍送過去。

    柯文哲昨天上網路節目專訪時說，王世堅每次會期都會送禮，但自從北市府不還後，「禮越送越小」，王世堅辦公室今天反駁，從未向柯文哲討回禮物。

    王世堅今天下午受訪說，柯文哲太沒禮貌，也沒有修養，很多禮物送給柯文哲後，北市府自行退回，送禮也不是博取版面，是因為市政繁瑣，市政錯誤難題要用最精簡的方式讓柯文哲立刻了解，才會採用送禮的方式問政。

    王世堅認為，柯文哲搞錯重點，怎麼會打他禮物越送越小，還說他小氣，議員監督市長天經地義，如果承受不住議會批評就不要做市長，「大家選你當市長而不是選你當皇帝」。

    王世堅強調，若市府退回的禮物，柯文哲有哪樣想要，明天上午立刻送到市府去，但他認為柯文哲應該最念念不忘龍袍，因其他禮物柯文哲想要退還，都是當天或隔天退，唯有龍袍穿了10天才還，至少這10天對柯文哲做心理治療，他明天會再把龍袍送過去。

    民進黨市議員王世堅（見圖）14日送給柯文哲一張台北到台東的「單程車票」，上面藏有各種密碼。（資料照）

    民進黨市議員王世堅（見圖）14日送給柯文哲一張台北到台東的「單程車票」，上面藏有各種密碼。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯P智商157 陳時中酸：小孩子才會講智商
    2022/07/21 12:10

    柯P智商157 陳時中酸：小孩子才會講智商
    柯問「高端吞得下去嗎」 陳時中無奈「疫苗不是拿來吞的」
    2022/07/21 11:53

    柯問「高端吞得下去嗎」 陳時中無奈「疫苗不是拿來吞的」

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    遭批小孩子才提智商 柯文哲酸回：台北、新竹有第4位參選人
    2022/07/21 11:45

    遭批小孩子才提智商 柯文哲酸回：台北、新竹有第4位參選人
    笑談2014年支持柯文哲 陳時中：眼光不足
    2022/07/21 07:23

    笑談2014年支持柯文哲 陳時中：眼光不足

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    新聞360》蔣萬安選到「躺平」？王世堅酸他剩「八個字」
    2022/07/20 22:14

    新聞360》蔣萬安選到「躺平」？王世堅酸他剩「八個字」
    柯文哲最後一次施政報告王世堅送往台東單程票 車次和座位號碼藏玄機
    2022/07/14 14:38

    柯文哲最後一次施政報告王世堅送往台東單程票 車次和座位號碼藏玄機
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播