柯文哲酸禮物越送越小 王世堅爆：龍袍穿10天才還

王世堅爆料說，柯文哲最念念不忘的禮物應該是龍袍，只有龍袍穿了10天才還，他明天會再把龍袍送過去。（資料照）

2022/07/21 18:31

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嗆王世堅沒問政 柯文哲：只當「開心果」乾脆去電視台上班

〔記者楊心慧／台北報導〕「頭號柯黑」台北市議員王世堅例行「送禮」給台北市長柯文哲，柯文哲反酸自從不歸還後「禮越送越小」，今天再批議員工作在於問政，而非每天當台灣人民的「開心果」，嗆王世堅乾脆就去電視台上班，何必留在台北市議會？王世堅則爆料，柯文哲最念念不忘的禮物應該是龍袍，因為其他禮物想退還都是當天退貨隔天退，唯有龍袍穿了10天才還，他明天會再把龍袍送過去。

柯文哲昨天上網路節目專訪時說，王世堅每次會期都會送禮，但自從北市府不還後，「禮越送越小」，王世堅辦公室今天反駁，從未向柯文哲討回禮物。

王世堅今天下午受訪說，柯文哲太沒禮貌，也沒有修養，很多禮物送給柯文哲後，北市府自行退回，送禮也不是博取版面，是因為市政繁瑣，市政錯誤難題要用最精簡的方式讓柯文哲立刻了解，才會採用送禮的方式問政。

王世堅認為，柯文哲搞錯重點，怎麼會打他禮物越送越小，還說他小氣，議員監督市長天經地義，如果承受不住議會批評就不要做市長，「大家選你當市長而不是選你當皇帝」。

王世堅強調，若市府退回的禮物，柯文哲有哪樣想要，明天上午立刻送到市府去，但他認為柯文哲應該最念念不忘龍袍，因其他禮物柯文哲想要退還，都是當天或隔天退，唯有龍袍穿了10天才還，至少這10天對柯文哲做心理治療，他明天會再把龍袍送過去。

民進黨市議員王世堅（見圖）14日送給柯文哲一張台北到台東的「單程車票」，上面藏有各種密碼。（資料照）

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