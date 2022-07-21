雙城論壇招標文件全列密件 許淑華轟北市府：宛如共產黨

台北市議員許淑華怒斥北市府違背議會但書堅持舉辦雙城論壇，並將招標文件列密件，行徑宛如共產黨。（記者鄭名翔翻攝）

2022/07/21 18:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府不甩台北市議會但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，堅持舉辦雙城論壇，台北市議員許淑華怒斥，台北市主計處竟對共機擾台的事實噤若寒蟬，公然藐視議會但書，北市府竟將預算簽核列為密件，甚至刻意迴避公開招標，委外給友好廠商，痛批市長柯文哲行徑「宛如共產黨」、公開透明全是幌子，不排除將此案送審計部調查。

台北市主計處長鄭瑞城說，對於共機是否擾台「不是很清楚」，招標案列為機密已有前例，但會依程序送交審計審議，本月底會將審議意見連同預算書送交議會說明；市府參議楊慶輝說，絕對尊重議會但書，而招標文件經層層簽核均認定屬密件，將議員要求再向市府秘書處反映全數公開。

許淑華今天於財政建設部門質詢指出，議會明確但書要求，若共機持續擾台則不得動支雙城論壇預算，然而北市府竟藐視議會、無視共機持續擾台的事實，府內人人遵循市長柯文哲意志噤若寒蟬、或對外說假話，就連主計處長也不敢督促，導致「全世界都把我們當傻子」。

許淑華更質疑，北市府將雙城論壇招標文件全列為密件實不合理，是誰決定動支此預算、誰簽核，為何公開的雙城論壇活動竟須被列為密件，此判斷標準令外界不解，宛如是「共產黨」，柯文哲口稱的公開透明全是幌子，不敢談共機擾台還將文件列為密件，儼然是黑箱作業。

許淑華再揭，北市府以95萬決標迴避公開招標，且得標公司為日前引發南港瓶蓋工廠駐點業者鹿點咖啡退出爭議的集思國際會議顧問有限公司，質疑此為北市府刻意安排、其中預算執行過程多違法亂紀，要求北市府一週內將違反議會但書決議及浮報預算爭議送交審計部調查，而秘書處也應於3天內公開密件簽核公文。

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