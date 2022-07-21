「台北ONE」建案涉一屋二賣 天強建設負責人父子被起訴詐欺

西門町成都路上的「台北ONE」建案。（擷自Google地圖）

2022/07/21 19:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市摩天住宅大樓「台北ONE」建案位於西門町附近，4年前爆發建商天強建設「一屋二賣」的產權糾紛，受害人一度在外牆掛上「蔡總統、賴院長、柯市長救救我們」求救布條；台北地檢署調查，天強實際負責人馮振義及擔任總經理的兒子馮瀚峰，為了歸還土地建物融資及借款，涉嫌一屋二賣，今天依詐欺罪將馮振義父子起訴。

「台北ONE」是萬華老牌建商天強建設於7年前推出的建案，但天強在拿到建案執照前，於2017年7月至8月間，爆發積欠上億元工程款及跳票等財務危機，當時馮振義父子眼見16億元的融資將到期，為避免還不出錢導致建案遭法拍，遂將117戶抵押給鼎晟、鼎麗資產並附上買回條件，由天強另外申貸25億元，用以償還土建融資及欠款。

檢方調查，當時天強建設已賣出部分預售屋，償還土建融資給銀行後，卻無力還錢給鼎晟、鼎麗資產，天強雖請求對方先將117戶先過戶給買房者，但被鼎晟、鼎麗資產拒絕，買預售屋的民眾付完頭期款卻無法過戶，馮振義父子因此被控一屋二賣。

檢方查出，天強建設當時為償還土建物融資，已將建案轉賣給鼎晟、鼎麗資產，民眾買房款項只進到天強的帳戶，沒匯至銀行信託專戶，以致爆發產權糾紛。事發後，買房者與鼎麗資產均認為自己是「一屋二賣」的受害者。該建案為樓高22層、地下6樓的摩天住宅大樓，總戶數有145戶，室內規劃18坪至66坪，預售時每坪開價88萬元，實際成交總價約1000萬至4000多萬元。

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