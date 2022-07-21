為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    無票闖社區停車場？大安警澄清：有搜索票拘票逮毒販

    大安分局警方前往中壢搜索毒販，辦案過程遭住戶質疑。（記者許倬勛攝）

    大安分局警方前往中壢搜索毒販，辦案過程遭住戶質疑。（記者許倬勛攝）

    2022/07/21 18:37

    〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾爆料，台北市大安分局刑警17日深夜闖入桃園市中壢青埔特區社區「明日禾禾」地下停車場，且未出示證件及搜索票，質疑是非法執法；對此大安分局澄清，該案因為怕打草驚蛇，前往探勘的2名員警當下未向住戶解釋，但該案不但有搜索票，還有拘票，屬於合法辦案，是為了搜查居住在社區中的販毒嫌犯前往。

    社區住戶說，17日深夜10時返家時，撞見2名黑衣人步行走下停車場，18日凌晨1時多，2人竟還未離開，似乎在尋找某樣東西，逐一檢查每輛汽車，讓人非常害怕，他鼓起勇氣趨前詢問，黑衣人卻置之不理、不願表明身分，直到請保全人員介入，2人才說是警察辦案，解釋之後匆匆離開。

    大安分局警方表示，日前接獲線報指出有販毒嫌犯居住於該社區，並從事販毒不法勾當，報請檢察官指揮，並獲核拘票及搜索票，為了能順利逮捕該嫌，當天至地下停車場係確認嫌犯車輛是否停放以判斷是否在家，因為屬於執行中案件，怕毒販警覺或遭通風報信，才不敢與住戶做太多說明。

    警方說，該名毒販今日已在其位於社區「明日禾禾」的住所中遭逮捕，分局將他拘提到案，避免該社區淪為交易毒品處所。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    便衣警未表明身分闖社區停車場 律師：涉侵入住宅
    2022/07/21 18:05

    便衣警未表明身分闖社區停車場 律師：涉侵入住宅
    檢調搜索台東縣衛生局 副局長鍾明霞被帶往台東縣調查站
    2022/07/13 14:23

    檢調搜索台東縣衛生局 副局長鍾明霞被帶往台東縣調查站

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    拘票今天剛簽發 他一路闖紅燈被員警認出破窗強勢逮捕
    2022/05/31 22:38

    拘票今天剛簽發 他一路闖紅燈被員警認出破窗強勢逮捕
    警查捕通緝犯見門鎖遭破壞進屋察看 女屋主怒控權益受權
    2022/04/27 12:16

    警查捕通緝犯見門鎖遭破壞進屋察看 女屋主怒控權益受權

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播