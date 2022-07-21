無票闖社區停車場？大安警澄清：有搜索票拘票逮毒販

大安分局警方前往中壢搜索毒販，辦案過程遭住戶質疑。（記者許倬勛攝）

2022/07/21 18:37

〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾爆料，台北市大安分局刑警17日深夜闖入桃園市中壢青埔特區社區「明日禾禾」地下停車場，且未出示證件及搜索票，質疑是非法執法；對此大安分局澄清，該案因為怕打草驚蛇，前往探勘的2名員警當下未向住戶解釋，但該案不但有搜索票，還有拘票，屬於合法辦案，是為了搜查居住在社區中的販毒嫌犯前往。

社區住戶說，17日深夜10時返家時，撞見2名黑衣人步行走下停車場，18日凌晨1時多，2人竟還未離開，似乎在尋找某樣東西，逐一檢查每輛汽車，讓人非常害怕，他鼓起勇氣趨前詢問，黑衣人卻置之不理、不願表明身分，直到請保全人員介入，2人才說是警察辦案，解釋之後匆匆離開。

大安分局警方表示，日前接獲線報指出有販毒嫌犯居住於該社區，並從事販毒不法勾當，報請檢察官指揮，並獲核拘票及搜索票，為了能順利逮捕該嫌，當天至地下停車場係確認嫌犯車輛是否停放以判斷是否在家，因為屬於執行中案件，怕毒販警覺或遭通風報信，才不敢與住戶做太多說明。

警方說，該名毒販今日已在其位於社區「明日禾禾」的住所中遭逮捕，分局將他拘提到案，避免該社區淪為交易毒品處所。

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