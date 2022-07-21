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    中共辦「兩岸青年峰會」拉攏台青 陸委會：勿淪為統戰宣傳工具

    中國國台辦舉辦「兩岸青年峰會」，陸委會發言人邱垂正呼籲台灣青年朋友應提高警覺，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。（記者陳鈺馥攝）

    中國國台辦舉辦「兩岸青年峰會」，陸委會發言人邱垂正呼籲台灣青年朋友應提高警覺，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。（記者陳鈺馥攝）

    2022/07/21 18:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為促進對台灣青年統戰工作，今日於北京舉辦「兩岸青年峰會」，中國國台辦主任劉結一指稱，將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青在中國創業、就業、生活提供更多便利，國民黨副主席連勝文也預錄影片方式致詞。陸委會發言人邱垂正指出，呼籲青年朋友應提高警覺，注意相關活動背後是否潛藏政治目的，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。

    中國國家主席、中共總書記習近平於海峽論壇上給台灣青年回信後，北京當局為促進對台青年工作，將舉辦4屆的「兩岸青年交流合作北京峰會」，今年升格為「兩岸青年峰會」，開幕式、主論壇、專題研討於7月21日至22日舉辦，系列活動持續到9月底，邀請親中藝人歐陽娜娜擔任本屆峰會形象大使。

    劉結一開幕致詞指稱，將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青在中國創業、就業、生活提供更多便利，不斷完善相關政策和制度安排，「把暖人心辦實事」的工作，做得更多、更好、更實。

    對此，陸委會發言人邱垂正表示，中共長期以來，將台灣青年視為對台統戰的重點對象，2019年「習5條」後提出後，中方更積極推動兩岸的促融發展，持續加大對我青年學生的統戰工作，拉攏台灣青年赴陸就學發展，意圖提升台灣青年對中國的認同感。

    邱垂正強調，我們的立場向來支持秉持對等尊嚴，合於規範、健康有序的兩岸交流往來，以促進兩岸民眾的相互瞭解，營造善意的兩岸互動氛圍，這是我們長期的政策。但是也注意到中國涉台及統戰部門試圖透過各種包裝的活動，拉攏我青年學生參與交流，並且在活動中融入特定政治目的，類此企圖以政治干預交流的舉措，將不利兩岸間長期的交流與互動。

    邱垂正指出，對於中方所舉辦的兩岸青年交流活動，陸委會與相關主管機關也會持續關注，也要呼籲青年朋友應該提高警覺，應該注意相關活動背後是否潛藏政治目的，避免淪為中共對台統戰的宣傳工具。

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