為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    抗議民眾也曾找他？蔣萬安：陳時中「操作」、模糊焦點

    蔣萬安表示，至今已為陳情的民眾發過14份函文，召開7次協調會 。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安表示，至今已為陳情的民眾發過14份函文，召開7次協調會 。（記者蔡思培攝）

    2022/07/21 17:41

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨（20）日上午到萬華龍山寺參拜，一名自稱「期權自救會」成員的「陳先生」高聲陳情，當眾被員警架離。今日「陳先生」又跑到保安宮當面向陳時中陳情，自稱2016年起就向國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情。蔣萬安下午證實，強調至今已為「陳先生」發過14份函文、召開7次協調會，也批陳時中面對外界質疑，只想方設法歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，完全是模糊焦點。

    陳時中今天上午到大龍峒保安宮參拜，昨天在龍山寺前陳情被員警架走的「陳先生」再度現身，公開向陳時中致歉，並聲稱從2016年就向擔任立委的蔣萬安陳情，碰面4次，但蔣萬安稱案件十分複雜，需要多找一些立委共同協調，才想向陳時中陳情。

    蔣萬安下午透過臉書表示，從2016年至今年，他與團隊共為這位陳情民眾發過14份函文，召開7次協調會，協助陳情民眾直接與金管會溝通。蔣萬安說，雖然這起陳情案歷經司法審判以及多次協調會處理，沒能達成民眾的訴求，但過程中他們依舊竭盡全力扮演協調、溝通的角色。

    蔣萬安不忘將砲火轉回陳時中，他批評陳時中，第一時間放任陳情民眾被架離現場，沒有展現誠意聆聽民眾意見，這才是事件引發輿論沸騰的原因。結果陳時中現在面對質疑，卻想方設法歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，痛批陳時中「操作」完全就是在模糊焦點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子連2日抗議陳時中原因曝光 四叉貓爆：向蔣萬安陳情4次未果、陳情柯P被架走
    2022/07/21 16:21

    男子連2日抗議陳時中原因曝光 四叉貓爆：向蔣萬安陳情4次未果、陳情柯P被架走
    蔣萬安批阿中讓民眾被扛走 林鶴明：北市警方由陳時中指揮？
    2022/07/21 13:32

    蔣萬安批阿中讓民眾被扛走 林鶴明：北市警方由陳時中指揮？

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    陳情者被警架走藍白狂轟 簡舒培爆：柯P沒處理才轉向陳時中陳情
    2022/07/21 13:31

    陳情者被警架走藍白狂轟 簡舒培爆：柯P沒處理才轉向陳時中陳情
    陳情民眾被拉走 陳時中「事先不知情」：理解警方維持治安分寸
    2022/07/21 11:20

    陳情民眾被拉走 陳時中「事先不知情」：理解警方維持治安分寸

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    男子陳情打斷陳時中參訪 蔣萬安酸：責任還沒來 民眾就被扛走
    2022/07/21 10:27

    男子陳情打斷陳時中參訪 蔣萬安酸：責任還沒來 民眾就被扛走
    民眾陳情打斷媒體訪問 陳時中淡定回：一個一個來
    2022/07/20 18:18

    民眾陳情打斷媒體訪問 陳時中淡定回：一個一個來
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播