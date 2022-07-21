抗議民眾也曾找他？蔣萬安：陳時中「操作」、模糊焦點

蔣萬安表示，至今已為陳情的民眾發過14份函文，召開7次協調會 。（記者蔡思培攝）

2022/07/21 17:41

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨（20）日上午到萬華龍山寺參拜，一名自稱「期權自救會」成員的「陳先生」高聲陳情，當眾被員警架離。今日「陳先生」又跑到保安宮當面向陳時中陳情，自稱2016年起就向國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情。蔣萬安下午證實，強調至今已為「陳先生」發過14份函文、召開7次協調會，也批陳時中面對外界質疑，只想方設法歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，完全是模糊焦點。

陳時中今天上午到大龍峒保安宮參拜，昨天在龍山寺前陳情被員警架走的「陳先生」再度現身，公開向陳時中致歉，並聲稱從2016年就向擔任立委的蔣萬安陳情，碰面4次，但蔣萬安稱案件十分複雜，需要多找一些立委共同協調，才想向陳時中陳情。

蔣萬安下午透過臉書表示，從2016年至今年，他與團隊共為這位陳情民眾發過14份函文，召開7次協調會，協助陳情民眾直接與金管會溝通。蔣萬安說，雖然這起陳情案歷經司法審判以及多次協調會處理，沒能達成民眾的訴求，但過程中他們依舊竭盡全力扮演協調、溝通的角色。

蔣萬安不忘將砲火轉回陳時中，他批評陳時中，第一時間放任陳情民眾被架離現場，沒有展現誠意聆聽民眾意見，這才是事件引發輿論沸騰的原因。結果陳時中現在面對質疑，卻想方設法歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，痛批陳時中「操作」完全就是在模糊焦點。

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