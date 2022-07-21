為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    首位挺柯文哲的台大醫師 施景中：所有認識的人投他都徹底後悔

    台大婦產科名醫施景中（圖中）發文後悔支持柯文哲，「我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是」。（資料照）

    台大婦產科名醫施景中（圖中）發文後悔支持柯文哲，「我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是」。（資料照）

    2022/07/21 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕台北上海雙城論壇19日登場，名嘴溫朗東認為，此次雙城論壇中國態度異常低調，背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」；柯則反酸「這些人當年都支持我的，因為我沒付薪水給他」，認為聽聽就好。對此，台大婦產科名醫施景中感嘆，「我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是」。

    針對溫朗東認為，此次雙城論壇背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」；柯文哲20日受訪反酸「很奇怪」，稱這些人當年都支持我，但「因為我沒有付薪水給他」，所以很多話聽聽就好，不必評論每個人的發言。

    對此，施景中20日下午在臉書貼出柯文哲接受媒體訪問的畫面感嘆：「包括我，但我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是。（我覺得他並沒有變，充其量只是變回，原來我們認識他的樣子）。」

    中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也留言，「每看到他、聽到他的言論，後悔之意就會湧出，一直在打自己臉的感覺」。

    施景中此文吸引上萬名網友按讚、超過1500則留言，不少人也「認錯」留言「投過兩次柯文哲真的覺得自己識人不清，後悔死」、「確實徹底後悔」、「放生，讓他去」、「滾回地下室去吧，民眾黨給我泡沫化」、「當初第二任的時候還因為開票到深夜開手機跟著直播等結果，現在覺得自己愚蠢至極！」

    國民黨前立委羅淑蕾在2014年選前指控柯文哲在台大醫院利用「MG149帳戶」洗錢，當時施景中是首位表態力挺柯文哲的台大醫師。施景中當時指出，網友唱衰柯文哲的當選機會為零，所以沒有台大醫師願意冒著選後被砍頭的機會幫柯發聲，但是「為了台灣明天，為了下一代，我站出來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    笑談2014年支持柯文哲 陳時中：眼光不足
    2022/07/21 07:23

    笑談2014年支持柯文哲 陳時中：眼光不足
    柯文哲嗆「有本事把陸商趕回去」 陳時中：根本無稽之談
    2022/07/20 12:30

    柯文哲嗆「有本事把陸商趕回去」 陳時中：根本無稽之談

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    龔正喊兩岸交流須有「共同政治基礎」 柯：雙城論壇是「各自表述」
    2022/07/20 11:15

    龔正喊兩岸交流須有「共同政治基礎」 柯：雙城論壇是「各自表述」
    柯文哲將取代國民黨？ 溫朗東︰中國對雙城論壇異常低調
    2022/07/19 23:53

    柯文哲將取代國民黨？ 溫朗東︰中國對雙城論壇異常低調

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    柯文哲無視共機擾台堅辦雙城論壇 苗博雅嗆「這筆帳要算清楚」
    2022/07/19 21:10

    柯文哲無視共機擾台堅辦雙城論壇 苗博雅嗆「這筆帳要算清楚」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播