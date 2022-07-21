首位挺柯文哲的台大醫師 施景中：所有認識的人投他都徹底後悔

台大婦產科名醫施景中（圖中）發文後悔支持柯文哲，「我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是」。（資料照）

2022/07/21 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北上海雙城論壇19日登場，名嘴溫朗東認為，此次雙城論壇中國態度異常低調，背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」；柯則反酸「這些人當年都支持我的，因為我沒付薪水給他」，認為聽聽就好。對此，台大婦產科名醫施景中感嘆，「我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是」。

針對溫朗東認為，此次雙城論壇背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」；柯文哲20日受訪反酸「很奇怪」，稱這些人當年都支持我，但「因為我沒有付薪水給他」，所以很多話聽聽就好，不必評論每個人的發言。

對此，施景中20日下午在臉書貼出柯文哲接受媒體訪問的畫面感嘆：「包括我，但我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是。（我覺得他並沒有變，充其量只是變回，原來我們認識他的樣子）。」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也留言，「每看到他、聽到他的言論，後悔之意就會湧出，一直在打自己臉的感覺」。

施景中此文吸引上萬名網友按讚、超過1500則留言，不少人也「認錯」留言「投過兩次柯文哲真的覺得自己識人不清，後悔死」、「確實徹底後悔」、「放生，讓他去」、「滾回地下室去吧，民眾黨給我泡沫化」、「當初第二任的時候還因為開票到深夜開手機跟著直播等結果，現在覺得自己愚蠢至極！」

國民黨前立委羅淑蕾在2014年選前指控柯文哲在台大醫院利用「MG149帳戶」洗錢，當時施景中是首位表態力挺柯文哲的台大醫師。施景中當時指出，網友唱衰柯文哲的當選機會為零，所以沒有台大醫師願意冒著選後被砍頭的機會幫柯發聲，但是「為了台灣明天，為了下一代，我站出來」。

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