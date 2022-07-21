兩岸青年峰會北京登場 樣板藝人歐陽娜娜任形象大使

2022「兩岸青年峰會」今日在北京開幕，由台灣藝人歐陽娜娜擔任兩岸青年峰會形象大使，她錄製影片祝兩岸青年「事業有成、幸福快樂」。（翻攝自宣傳影片）

2022/07/21 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2022「兩岸青年峰會」今日在北京開幕，由台灣藝人歐陽娜娜擔任兩岸青年峰會形象大使，她錄製影片祝兩岸青年「事業有成、幸福快樂」。中國國台辦主任劉結一開幕致詞表示，將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青在中國創業、就業、生活提供更多便利。

中國國家主席、中共總書記習近平於海峽論壇上給台灣青年回信後，北京當局為促進對台青年工作，將舉辦4屆的「兩岸青年交流合作北京峰會」，今年升格為「兩岸青年峰會」，開幕式、主論壇、專題研討於7月21日至22日舉辦，系列活動將持續至9月底。

「兩岸青年峰會」今日開幕式上，先由北京市長陳吉寧致詞，接著4名兩岸樣板青年發出「復興有我」倡議，中國國民黨副主席連勝文以預錄影片方式致詞，前國民黨主席洪秀柱也為大會題詞祝福，國台辦主任劉結一緊接著發表對台灣青年談話。

劉結一宣稱，將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青在中國創業、就業、生活提供更多便利，不斷完善相關政策和制度安排，「把暖人心，辦實事」的工作，做得更多、更好、更實。

北京市長陳吉寧表示，北京將秉持兩岸一家親的理念，全面提升京台青年交流，為兩岸青年追夢、圓夢、築夢做好服務；前國民黨主席洪秀柱則透過大會提詞，在賀信中聲稱「兩岸一家親，青年心連心」。

連勝文也在致詞影片提及，青年議題普遍受到大家重視，他注意到習近平到香港訪問時，特別提到青年工作的重要性。連認為，不只香港，台灣和所有大陸年輕人近年同樣面臨疫情的挑戰，也有許多因挑戰而生的機會，兩岸青年來自同樣文化、民族，有很多議題可以一起探討、奮鬥。

擔任兩岸青年峰會形象大使的歐陽娜娜，為大會宣傳「青春最閃亮、奮鬥最精采」，她祝兩岸青年「事業有成、幸福快樂」，預祝2022兩岸青年峰會圓滿成功，攜手繪青春、奮進新時代；親共藝人劉樂研也錄製短片祝兩岸青年峰會圓滿成功。

前國民黨主席洪秀柱透過大會提詞，在賀信中聲稱「兩岸一家親，青年心連心」。（翻攝自直播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法