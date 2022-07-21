台北市長參選人維安 陳時中已申請2隨扈、蔣萬安評估中

台北市警察局今赴議會警政委員會進行工作報告。（記者楊心慧攝）

2022/07/21 16:40

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中昨參拜萬華龍山寺，遭期權自救會成員的陳姓民眾抗議，隨後陳男被警察架走，加上日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，外界關注參選人的維安問題，台北市警察局長楊源明今表示，已針對縣市長經過政黨提名的參選人詢問隨扈需求，陳時中已申請2名隨扈，國民黨參選人蔣萬安則評估中。

台北市警察局今赴議會警政委員會進行工作報告，議員耿葳表示，今年選舉年市長、議員參選人需跑基層拜票，不同的場合可能都會有不同的聲音，也希望市警局能注意參選人的安全。

議員潘懷宗表示，陳時中在萬華龍山寺有人鬧場，萬華分局把他架走，但陳時中已經不是部長，沒有隨扈人員，是否有聯絡過要給他維安？

楊源明表示，日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，警政署要求各警察機關加強參選人的安全維護，並特別要求縣市長經過政黨提名的參選人，需洽詢對於隨扈人員的需求，陳時中目前申請2名隨扈，已於7月18日將隨扈配給陳時中，至於蔣萬安則在評估，有需求就會提出申請。

楊源明也解釋，昨天架走陳情者的是萬華分局警員，並非陳時中的隨扈，只要有活動，就會向窗口聯繫，將視活動內容及狀況評估是否派警力到場。

潘懷宗好奇，黃珊珊是無黨籍參選人是否能申請維安；但楊源明表示，黃尚未宣布參選，但申請隨扈有相關規定要件，若黃珊珊正式宣布參選，將請示警政署，看如何處裡。

台北市警察局會後也發稿表示，為防止安倍事件的模仿效應，北市警局已依據警政署指示及規定，派員徵詢陳時中及蔣萬安維安需求，陳時中已提出申請並據以派遣，蔣萬安尚未提出申請，由中山分局持續聯繫中，警察局維安工作標準一致，並無處理不當。

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