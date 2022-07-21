為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇貞昌：潘文忠小時為了吃一顆蛋 被哥哥拿棍子追到田裡

    行政院長蘇貞昌表示，他讀過教育部長潘文忠的成長故事，有一段他只為了要吃一顆蛋，被他的哥哥拿著棍子追到田裡面，只有餓過的人才知道想吃飽、想吃的滋味。（資料照）

    行政院長蘇貞昌表示，他讀過教育部長潘文忠的成長故事，有一段他只為了要吃一顆蛋，被他的哥哥拿著棍子追到田裡面，只有餓過的人才知道想吃飽、想吃的滋味。（資料照）

    2022/07/21 16:35

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在行政院會提及政府對學童營養午餐的補助時說，「人民是國家的主人，兒童是我們的未來」，他常常說「生在什麼家庭，有怎麼樣的父母，那是命，但國家有責任照顧每一位國民，尤其是兒童」，他生在偏鄉、長在貧窮，那是個貧困的年代，不只是他。

    蘇貞昌說，他讀過教育部長潘文忠的成長故事，有一段他只為了要吃一顆蛋，被他的哥哥拿著棍子追到田裡面，只有餓過的人才知道想吃飽、想吃的滋味，只有看著同學豐富的便當，一直吞口水的小孩子，才知道什麼是羨慕。

    蘇貞昌指出，我們全國約有3400所國中、小學校，有180萬個孩子，而學校午餐是國家的重大政策，但受限於財務、距離、人力，所以愈貧窮的縣市、愈偏遠的鄉鎮、愈困難的離島孩子，有些是不能跟大都會裡的孩子相比的，而拉近這個落差就是國家的責任，讓孩子在成長的過程中，感覺到國家的存在，其實國家是可以這麼近，政府會照顧人民、尊敬人民，這才是民主。

    他說，真正要怎麼用心讓每一個國民，尤其是一個孩子在成長的年代中，親身體驗，如果他家因為社經地位的關係，他吃不飽要上學，而學校能提供他一頓好的午餐，「我相信他會感覺到學校，感覺到政府的存在，這有多好」。

    蘇貞昌指出，去年4月兒童節前夕，我們在院會中提出「偏鄉學校中央廚房大帶小」的政策，從提高食材補助，從去年1月起，每人學校午餐使用「3章1Q」食材奬勵金，由全國3.5元提高到6元，去年4月起，偏鄉從6元提高到10元；而今年5月起，更提高到全國10元、偏鄉14元；其次，新建、擴建中央廚房，這段時間以來，已經有167個中央廚房，供應699校；在食材聯合採購，也服務610多所學校，到統籌人力及運送事宜，都一併規劃到位。

    他表示，這3年，2021到2023年，我們投入超過60億元，經費中央全額負擔，要讓全國國中小，特別是偏鄉的兒童，都能吃得好、吃得飽、歡喜吃。這個政策在今年9月，也就是再1個多月後，就要正式上路。「我非常感謝、也肯定教育部全力以赴，以及農委會、主計總處的大力配合」，讓1300多所偏鄉學校、24萬個孩童，享有同等的飲食照顧，讓餐費主要用於食材、讓食材品質穩定、兼顧在地且多元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全國學校營養午餐補助調高 蘇揆︰下個月起實施
    2022/04/21 12:05

    全國學校營養午餐補助調高 蘇揆︰下個月起實施
    蘇揆：透過「三章一Ｑ」 食材可溯源
    2021/01/06 05:30

    蘇揆：透過「三章一Ｑ」 食材可溯源

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    肉品國產化只1張貼紙？ 鄭文燦批說這話沒水準
    2021/01/05 12:32

    肉品國產化只1張貼紙？ 鄭文燦批說這話沒水準
    營養午餐全部換約用國產肉品 蘇貞昌：送孩子最好的禮物
    2020/12/23 19:20

    營養午餐全部換約用國產肉品 蘇貞昌：送孩子最好的禮物

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播