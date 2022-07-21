情報船擴大偵蒐 國防院學者：中國透過軍民結合建立「情監偵」量能

中國情報船近年加大活動範圍，圖為７月出沒在日本周邊海域的中國東調級情報收集艦。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部）

2022/07/21 15:23

〔記者吳書緯／台北報導〕中國情報船近年出沒於印太地區海域，5月時更接近澳洲沿岸情蒐。國防院學者翟文中指出，中國情報船的活動範圍不斷向外延伸，目的絕非展示「中國海軍存在」，而是進行海上情蒐、進行戰場經營，未來現身於美國所主導的聯合軍演將成為常態，且中國將透過軍民結合方式建立完整的海上「情監偵」量能。

國防院國防戰略與資源研究所助理研究員翟文中近期以「對中國情報艦擴大情蒐活動之觀察」為題，刊登在國防安全雙週報。翟文中表示，中國情報船過去的主要活動水域皆在「第一島鏈」內，主要集中於台海周邊水域，例如中科院在九鵬基地試射飛彈時，可發現中國情報船在周邊水域進行活動。

翟文中表示，中國情報船近年的活動範圍不斷擴大，擴及日本與澳洲鄰接水域，最遠處甚至達美國阿拉斯加，而中國情報船擴大活動範圍與其海軍戰略內涵的轉變密切相關，中國海軍由「近海防禦」向「近海防禦、遠海防衛」戰略過渡，而當中國的國家利益延伸，與解放軍活動範圍增加，中國擴大情報船的活動範圍極其自然。

翟文中指出，中國情報船的活動絕非提醒他方「中國海軍存在」的單純性「海軍展示」（naval presence），其活動均與特定目的或他方活動相關，而情報船的主要工作是在蒐集水文資料，強化己方的海洋戰場經營，戰時則可獲得優於對手的海洋環境覺知，藉此可取得對戰鬥空間掌控的不對稱優勢，而中國情報船近期多次出現在美國所主導的多國演習進行活動，未來將成為常態。

但是，翟文中示警，情報船常於武器試射與軍事演習區域活動，他方的意外射擊或是刻意違反國際法，均可能使情報艦的情蒐活動暴露於高度風險中，1967年以阿戰爭時，美國自由號情報船在公海被以色列誤擊導致傷亡，而1968年美國布魯勃號情報船在北韓外海被北韓扣押，就是顯著的例子，即便情報船在公海水域作業且未違反國際法，能有可能引發意外造成雙邊緊張。

針對未來趨勢，翟文中分析，中國海軍基於「戰場情報備便」與「蒐集敵方參數」的雙重考量，未來會派遣更多情報船到印太水域作業，情蒐內容也將從水文資料擴及敵方武器參數的蒐集，而中國海警、海上民兵、國家海洋局等非軍事組織，亦擁有相當能量「情監偵」能力，可協助解放軍海軍對他國機艦活動進行監控，透過軍民結合，建立起一個完整而嚴密的海上「情監偵」系統。

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