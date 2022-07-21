潤寅詐貸案 星榮被判罰金２千萬確定

高等法院。（記者楊國文攝）

2022/07/21 16:53

〔記者楊國文／台北報導〕潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，長年以集團４家公司和星榮物流公司製作不實文件向兆豐等12家銀行詐貸470億餘元，創下史上最高詐貸金額，至今仍有43億元未還款，楊、王各被判刑25年、27年定讞；檢方認定星榮公司涉詐貸兆豐銀高達美金595萬多元，尚未清償兆豐銀仍高達美金341萬多元，約新台幣1億元，一審僅判決星榮罰金2千萬元，提起上訴，高等法院認定判決妥適，判決駁回確定。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之被控自2008年起，以集團所有的潤寅、潤琦、易京揚、頤兆4家公司及夥同星榮公，收買多家上市公司和廠商幹部合作，製作假合約、發票、交易紀錄等不實申貸文件，向銀行辦理融資，包括台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南、兆豐等12家銀行，共被詐貸高達470億964萬餘元，得款除支付集團開銷，楊文虎夫婦還購買豪宅過著奢華生活。

潤寅資金操作於2019年6月出問題而陸續跳票，楊文虎夫婦早一步潛逃赴美，但被美方逮捕，2020年初夫婦倆先後被遣返回台，台北地檢署偵結起訴，認為2人嚴重破壞金融秩序，請求法院判決有期徒刑上限的30年重刑，全案共起訴多達45名被告。

判刑結果，楊文虎、王音之夫婦各被判刑25年、27年徒刑定讞，亦分別被判處併科罰金新台幣6億、6.5億元，楊文虎胞兄、潤寅監察人兼星榮公司業務經理楊文海被判刑2年2月定讞，星榮負責人蕭良政於一審被判刑7年，併科罰金2.5億元，但蕭因病去世，因未上訴而確定，涉案的星榮公司員工曾淑萍等人均獲判緩刑。

檢方上訴指控，星榮公司配合潤寅集團向兆豐銀詐貸高達美金595萬多元，至今尚未清償仍有美金341萬多元，約新台幣1億元，且迄今未與兆豐銀行協商，也未賠償兆豐銀行損失，犯罪後態度不佳，一審僅判決星榮罰金2千萬元，並不適當。

高等法院審理認為，一審法院已就星榮公司關於刑法第５７條各款例示的犯罪情狀，於法定刑度內量處被告罪刑，最後將星榮科以罰金2千萬元，無裁量不當情形，因此判決駁回檢方上訴。＃

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