美、日前防長接力訪台 綠委：重視台灣戰略地位

郭國文指出，美、日重視台灣戰略地位，就是對台安全保障的延伸。（資料照）

2022/07/21 15:17

〔記者陳政宇／台北報導〕美國前國防部長艾斯培率「大西洋理事會」來訪之際，我外交部今（21）日證實，日本眾議員、前防衛大臣石破茂與濱田靖一將於27日率團訪台。對此，立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，美、日同盟有一定共識，重視台灣戰略地位就是對台安全保障的延伸。

郭國文受訪指出，台灣在整個印太戰略下的位置很重要，美、日同盟有一定共識，此舉除了關注台海和平、更強調台灣角色，重視台灣戰略地位就是對台安全保障的延伸，若能演衍變為美、日、台同盟的隱性概念，更具有實質意義。

郭國文也透露，他已安排與部分團員會面，擬討論日本版「台灣旅行法」的推動。此外，他預計8月4日率團回訪日本，將優先弔唁前首相安倍晉三，也會交流跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及日本「台灣旅行法」等議題。

外交部今日說明，日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台，共同團長為石破茂與濱田靖一，成員總計有7名日本國會議員。訪團在台期間將晉見總統、副總統，拜會外交部、台灣日本關係協會、行政院、立法院、國防部與智庫等，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。

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