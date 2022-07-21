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    政院提修法：公立校長教師犯性侵、貪污罪 終身不得任用

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修正「教育人員任用條例」。（資料照）

    行政院長蘇貞昌主持院會通過修正「教育人員任用條例」。（資料照）

    2022/07/21 15:02

    〔記者李欣芳／台北報導〕為避免不適任教育人員在校園任職，並加速淘汰機制，行政院院會今天通過「教育人員任用條例」部分條文修正草案，未來公立學校校長、教師等犯性侵害、內亂、外患或貪污罪經判決確定，皆終身不得任用，且無須報請教育主管機關核准就能解聘或免職。

    配合6月底修正公布的教師法，行政院院會今天通過教育部所擬的「教育人員任用條例」部分條文修正草案，重點為避免不適任教育人員於校園任職，以及加速不適任教育人員的處理程序等。

    草案依程度區分不適任教育人員處理的法律效果，未來公立學校校長、教師、運動教練等，若犯性侵害、內亂、外患、貪污罪、霸凌學生致身心嚴重受創，或是知悉服務學校疑似發生校園性侵害事件，卻未依規定通報，致再度發生校園性侵害事件等等，皆終身不得任用。

    若教育人員被認定性騷擾、性霸凌，或體罰、霸凌導致學生身心受侵害等行為，草案規定，應議決1年至4年不得任用為教育人員。

    草案並明定，教育人員若犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害罪經法院判決確定，應予以解聘或免職，無須報主管教育行政機關核准。

    草案同時增訂教育人員的消極任用資格規定，包含若有教師法所定應予解聘情形，或是性侵害、情節重大的性騷擾或性霸凌行為，以及公立學校校長、社會教育機構專業人員及學術研究機構研究人員，遭免除職務、撤職或休職等懲戒者，皆不得聘任為教育人員，已任用者應予免職。

    此外，草案也要求，任用機關、機構於任用教育人員前，應查詢具消極任用資格的情形，以及已任用者應定期查詢。

    教育人員依法指的是公立各級學校校長、教師、職員、運動教練，社會教育機構專業人員及各級主管教育行政機關所屬學術研究機構研究人員。

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