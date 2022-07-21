飛官人才難尋 立院法制局建議「中尉」以上任用

近年空軍失事讓各界關注飛官培訓及福利問題，立法院法制局近期在提供給立委的研析中建議調整飛官及飛行教官福利待遇，將養成教育延長，並在評估飛官完成延長養成教育訓練後，任用為「中尉」以上，提高飛官初始官階，連帶提高相關福利留才。圖為空軍官校外觀。（資料照）

2022/07/21 14:51

〔記者林良昇／台北報導〕近年空軍失事讓各界關注飛官培訓及福利問題，立法院法制局近期在提供給立委的研析中建議調整飛官及飛行教官福利待遇，將養成教育延長，並在評估飛官完成延長養成教育訓練後，任用為「中尉」以上，提高飛官初始官階，連帶提高相關福利留才。

軍方現行三軍官校畢業任官，是以少尉為初始官階，少尉任官1至2年後，依規定晉任為中尉。

一架AT-3教練機於今年5月31日在高雄執行訓練任務墜毀，學官殉職，而近年空軍失事造飛官殉職，加上我國少子化，讓外界關切飛官培訓及待遇，不足以吸引優秀人才投身空軍等問題，立院法制局認為有研析必要，近期提出「飛官培訓相關福利待遇問題研析」，供立委參考。

在法制層面上，法制局研析指出，若經評估有調整飛官及飛行教官待遇的必要，除涉及本俸規定調整需修正軍人待遇條例第4條第2項附表及相關法令外，其餘可依相關規定適時報請行政院專案核准相關福利待遇項目，無須透過法規修正方式即可辦理。

法制局研析指出，對於有失事飛（學）官家屬建言「希望調整空軍官校飛行生學制，給學生更充裕的受訓時間」，政府應精進飛（學）官培訓的軍事教育歷程，評估將飛（學）官養成教育歷程適度加以延長的可行性。

研析提到，可參考法國空軍官校「菁英教育」作法，針對戰鬥機飛行員，在完成大學4年基礎教育後，再施予一段時間飛行訓練，此一階段重點不在學位（碩士）的取得，而在累積其飛行時數與經驗，同時藉由飛行教官豐富的實際經歷，傳承給新進的飛（學）官，精進其飛行技術，以及將來獨立面對各種飛行風險控管與應變能力。

另外，為避免對現行人力調度產生過度衝擊，法制局認為，可研議由新進招募的飛（學）官開始檢擇辦理，同時配套修正招生簡章、行政契約或相關法令，並經過一段試證期，及綜合考量新一代高教機、戰機換裝的實務需求滾動檢討修正後，再擴大實施。

法制局研析也建議，可評估提升飛官初始官階，在飛（學）官養成教育歷程延長後，配套參考現行軍醫學系等特殊官科「任官」作法，依「陸海空軍軍官士官任官條例」第3條第4款規定，評估飛（學）官完成延長養成教育訓練後，直接以「敘任」方式，任用為「中尉」以上軍官的可行性，藉由提升飛官初始官階，連帶提高其相關福利待遇，以掌握育才及留才的契機。

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