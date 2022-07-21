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    首頁　>　臺北市

    林智堅碩論遭控抄襲 立院國民黨團：蔡英文敢用政治生命擔保？

    國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆等人，21日在立法院舉辦「抄襲市長 林智堅！迴避不是辦法！出來面對！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆等人，21日在立法院舉辦「抄襲市長 林智堅！迴避不是辦法！出來面對！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2022/07/21 16:32

    〔記者王千豪／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅2所大學碩士論文遭控疑似抄襲，立法院國民黨團今日再度召開記者會表示，從揭發迄今已經過了17天，林智堅繼續迴避外界質疑，呼籲他主動宣布放棄2所大學碩士學位，也呼籲台灣大學、中華大學學術倫理委員會盡速審定是否抄襲，並質問總統蔡英文是否敢用政治生命保證林的論文沒有抄襲。

    國民黨團總召曾銘宗表示，台大針對林智堅國發所論文疑似抄襲案，昨日確認受理將組成學術倫理審定委員會，並在期限內完成調查，國民黨團呼籲各界支持台大依法行政，頂住壓力，客觀進行調查，來確保台大的學術倫理。另外，國民黨團也呼籲中華大學盡速組成學術倫理審定委員會進行調查，確保中華大學過去的辦學績效。

    曾銘宗指出，蔡英文在109年7月23日對國民黨高雄市議員李眉蓁的論文抄襲案說：「候選人要好好說明，我相信這個國家還有一定的體制，來驗證論文的真偽。」但對照蔡英文針對林智堅論文抄襲案卻說：「林智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟的民主該有的亂象。」行政院長蘇貞昌在7月6日也曾對外表示，「這是抹黑」。

    對此，曾銘宗說，國民黨團要提醒蔡英文、蘇貞昌，難道你們兩位看過林智堅在中華大學和台大的碩士論文嗎？如果沒有看過，就認定國民黨團抹黑，國民黨團無法接受，表達嚴正抗議。國民黨團正式要求蔡英文、蘇貞昌、教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦、立法院民進黨團總召柯建銘，你們敢用政治生命保證林智堅的論文沒有抄襲嗎？請出來說清楚、講明白。

    國民黨立委費鴻泰指出，在非民進黨執政的時候，若官員涉嫌論文抄襲，均強力要求下台負責；民進黨執政之後遇到自己人的論文抄襲，就說在野黨抹黑、潑髒水，請問讀過書的蔡英文，為什麼民進黨的標準如此前後不一？差這麼多呢？

    國民黨立委賴士葆則說，這是人品問題，林智堅差李眉蓁好幾級，論文不能抄襲是學術倫理最基本的底線，林智堅中華大學的論文涉嫌抄襲竹科研究報告，竹科的主管機關是國科會，而當時的國科會主委就是前副總統陳建仁，呼籲陳建仁必須對林智堅抄襲案表達態度。

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