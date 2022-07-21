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    首頁　>　臺北市

    男投資虧損連2天陳情 向陳時中鞠躬致歉

    進黨台北市長參選人陳時中21日上午到大龍峒保安宮參香祈福，昨天在龍山寺陳情被拉走的民眾又出現在保安宮，現在一度混亂。（記者王藝菘攝）

    進黨台北市長參選人陳時中21日上午到大龍峒保安宮參香祈福，昨天在龍山寺陳情被拉走的民眾又出現在保安宮，現在一度混亂。（記者王藝菘攝）

    2022/07/21 15:05

    〔中央社〕民進黨台北市長參選人陳時中昨天赴龍山寺參香，現場一名男子突然陳情遭架離引發討論，這男子今天再度現身大龍峒保安宮，向陳時中鞠躬致歉，希望他關心0206選擇權大屠殺事件。

    陳時中今天上午前往大龍峒保安宮參香祈福，昨天在龍山寺不斷詢問陳時中「是否會守護台北市民的財產」後遭架離的男子再度現身，並接受媒體聯訪。

    這名男子帶著一件印上「0206選擇權大屠殺」字樣的背心，表示昨天只是想跟陳時中報告這起事件，若有失禮的地方，要跟他鞠躬致歉，說聲不好意思。

    媒體詢問，有沒有找過國民黨台北市長參選人蔣萬安及台北市長柯文哲等人。男子回應，都有在持續處理中，現在是為台北市民問市長參選人的中心思想，若沒有民主法治與是非對錯的觀念，所有承諾與政見都是謊言與空話。

    媒體追問，為什麼只向陳時中陳情。男子說，因為陳時中處理疫情是持續地在做，衷心期盼他能以民為本，關心、守護台北市民的財產安全，市長是父母官，無論天災或人禍，兒女有困難了都要幫忙。

    陳時中競選團隊發言人莊瑞雄隨後接待這名男子並接下陳情文件，並未讓男子與陳時中直接接觸。

    陳時中接受媒體聯訪時表示，他有看到這名男子，市民有任何意見，他願意透過任何管道了解，不過昨天架離事件是警察為了維持秩序的做法，任何參選人的維安都一樣。

    0206期貨選擇權大屠殺是指2018年2月6日台股受美股大跌影響，終場重挫逾500點，但在期貨市場上部分交易人持有部位因保證金不足，並達到期貨商應代為冲銷的標準，多家期貨經紀商為期貨交易人的部位代為冲銷，導致期貨交易人產生鉅額損失。

    有意參選的台北市副市長黃珊珊上午出席台北市政府7大振興方案公布記者會後受訪表示，昨天事後有與警察局了解，的確是因為日本前首相安倍晉三遇刺身亡影響，警政署有通令候選人維安升級。

    黃珊珊說，考量選舉過程仍可能會發生類似狀況，會向警察局提醒，值勤時仍要保障民眾表達意見的自由，同時維持現場秩序，並希望大家盡量傾聽民眾意見，再來判斷是怎麼回事，因為不會有人沒事去找別人麻煩。

    蔣萬安上午拜訪台北花市前受訪表示，身為政治人物，在地方上碰到不同意見的民眾很平常，他前幾天也曾碰到一名女士當面跟他要DNA，不過他仍努力回應，爭取認同。

    進黨台北市長參選人陳時中21日上午到大龍峒保安宮參香祈福，昨天在龍山寺陳情被拉走的民眾又出現在保安宮，現在一度混亂。（記者王藝菘攝）

    進黨台北市長參選人陳時中21日上午到大龍峒保安宮參香祈福，昨天在龍山寺陳情被拉走的民眾又出現在保安宮，現在一度混亂。（記者王藝菘攝）

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