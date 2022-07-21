「苗栗的事，就是台灣的事」邱顯智：訕笑苗栗 全民受害

時代力量立委王婉諭（右）及苗栗縣議員參選人吳翌立。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2022/07/21 16:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議近20年，今（21）日凌晨坤輿公司為進行最大量試營運，與反坤輿自救會爆發激烈衝突，派出大量黑衣人毆打鄉親、立委、民代，並用辣椒水、石塊攻擊抗議民眾。時代力量立委邱顯智與王婉諭在場聲援，兩人質疑苗栗警方調度問題，也要求中央機關環保署擔起責任別再擺爛，更強調「苗栗的事，就是台灣的事」，訕笑苗栗，讓黑金把持政治，全民都會遭殃受害。

立委邱顯智說，坤輿黑衣人暴打龍昇村民，很多人在旁邊看笑話，說這就是苗栗國，誰叫苗栗要選出這些政治人物。但他呼籲，真的不要把黑金勢力看得太簡單。黑道也有腳，錢也是到處賺，會關說苗栗縣政府，也會在中央政府搞事。

邱顯智痛斥，苗栗縣政府早就變成坤輿公司的小弟，這個眾人皆知。但是為什麼中央環保署也一搭一唱，附和苗栗縣政府的主張，沒有負起責任積極作為？為什麼他多次要求內政部、警政署派駐警力，警力也到現場了，還是沒有辦法保護村民？

邱顯智強調「苗栗的事，就是台灣的事」，訕笑苗栗，讓黑金把持政治，全民都會遭殃受害！

邱顯智也提到，台中高等行政法院的判決今日已經出來，命令坤輿公司必須停止開發行為。他痛批，從中高行判決看出，此案從中央到地方一起擺爛。已經過了二十幾年了，才由中高行做出這個判決，環保署應儘速負起責任。

立委王婉諭對今晨衝突也大感不解，她表示昨（20）日才召開記者會，提醒苗栗縣府與中央這兩天極有可能發生衝突，或是進行強行試運轉。但為何才剛開完記者會，就發生這樣的衝突事件？這20年來，這樣的衝突愈演愈烈，從來沒有停止過。

王婉諭痛批，執法人員到底在哪裡？苗栗縣政府、縣長，到底在哪裡？警察雖然在現場，卻沒有發揮任何作用；民眾受傷了，卻沒有任何緊急支援。她質疑，難道人民真的只能用血、用淚、用身體，才有可能讓政府重視嗎？中央政府更毫無作為，主管機關應該出面給人民一個交代。

因為關注坤輿案而投身縣議員選戰的吳羿立，今晨也目睹流血衝突，她直指無法想像在今日的台灣會發生這樣恐怖的事情。她回憶今天凌晨3點多坤輿公司開始大動作進場，11輛載滿黑衣人的遊覽車用來排除鄉親。當時裡面的黑衣人摔出椅子、棍棒、石頭，用非常尖銳且危險的東西攻擊鄉親，接下來甚至拿出胡椒噴霧，噴得鄉親滿臉都是鼻涕和眼淚。

吳羿立哽咽控訴，現場鄉親不斷哀嚎「警察救人、警察救命」，懇求警察幫忙叫救護車，然而警方卻只是站在後面，毫無作為、無視滿臉是血的鄉親，最後鄉親只能自己拿出手機叫119。她的叔叔被打到頭破血流、肋骨斷一根；另一個龍昇村的女兒被警方用盾牌砸到腳送醫；而這一切警方都沒有給予協助，根本不是應該發生在台灣的事情。

時代力量立委邱顯智。（立委王婉諭國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法