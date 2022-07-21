為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔣萬安批阿中讓民眾被扛走 林鶴明：北市警方由陳時中指揮？

    林鶴明表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，警方維安變得更嚴謹，何況台北市警方是一介平民陳時中可以指揮的嗎？蔣萬安小心迴力鏢丟回來。（《POP搶先爆》提供）

    林鶴明表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，警方維安變得更嚴謹，何況台北市警方是一介平民陳時中可以指揮的嗎？蔣萬安小心迴力鏢丟回來。（《POP搶先爆》提供）

    2022/07/21 13:32

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨赴萬華龍山寺參拜，一名男子上前欲陳情期貨問題遭警方架離，國民黨台北市長參選人蔣萬安今諷陳時中嘴巴講「以民為先」，卻把民眾拖到旁邊。民進黨副秘書長林鶴明表示，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，警方維安變得更嚴謹，何況台北市警方是一介平民陳時中可以指揮的嗎？蔣萬安小心迴力鏢丟回來。

    對於蔣萬安就民眾陳情批評陳時中讓民眾被拖離，林鶴明今接受《POP搶先爆》廣播專訪時表示，警方有執法SOP，會不會過嚴或過鬆可以討論，難道台北市警方是現在一介平民陳時中可以指揮的媽？候選人在公開場合本來就可能被嗆聲，蔣萬安過去也遇過，要拿來攻防可以，但蔣萬安下次遇到時回力鏢就會回來。

    林鶴明也坦言，安倍前首相遇刺後，警方維安變得更嚴謹，相信警方也不會讓蔣萬安在拜票時發生危險，事前要如何預估突然上前的陳情者拿的是陳情信還是武器？維安一定要處置，要政治操作可以，但相信社會自有公評，這件事也要給警方空間。

    林鶴明也分析，過去許多國民黨議員與台北市長柯文哲友好，這次同時面對自己的議員選舉，自然沒必要得罪民眾黨支持者及柯，想要參選市長的蔣萬安如果不敢挑戰柯文哲及台北市政問題時，支持者又怎麼有動力？難道蔣萬安要幫柯文哲背書嗎？這是很細山的問提，如果蔣要當浮游生物、水母漂，到時候大家就會忘記他了。

    林鶴明也直言，訴求正藍對蔣萬安也未必有優勢，民眾黨在台北市有基本盤，甚至支持度領先國民黨，何況深藍對蔣也有不同訴求；此外，蔣萬安的民調從5月已開始下滑，陳時中、黃珊珊卻在成長，黃珊珊不是空氣，當了好幾年的議員跟副市長，在地扎根不輸蔣萬安，想要移轉黃的票、操作棄保的話，不是用幻想的。

    林鶴明表示，綠營已展現高度團結，陳時中提名不到一週，社群聲量、活躍度都超越其他參選人，是「爆炸性參選」，對支持者的激勵度和熱情是很高的，後勢可期，如果選民覺得台北市政停滯，就可以重新選擇，未必會支持延續柯文哲的副市長黃珊珊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遭批防疫甩鍋萬華 陳時中：別用病毒製造對立
    2022/07/21 05:30

    遭批防疫甩鍋萬華 陳時中：別用病毒製造對立
    競選團隊 蔣陣營：適當時機再公布
    2022/07/20 05:30

    競選團隊 蔣陣營：適當時機再公布

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    只會拍帥帥的王子照 高嘉瑜批蔣萬安只靠外表參選
    2022/07/17 11:56

    只會拍帥帥的王子照 高嘉瑜批蔣萬安只靠外表參選
    認同陳時中「不捨說」 蔣萬安：北市發展停滯 市民共同感受
    2022/07/15 05:30

    認同陳時中「不捨說」 蔣萬安：北市發展停滯 市民共同感受

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    蔣辦：城市衰退 中央政府也有責
    2022/07/14 05:30

    蔣辦：城市衰退 中央政府也有責
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播