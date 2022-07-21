桃園4歲童遭幼兒園老師集體虐待 家屬控：老師目睹還去關門

小傑媽媽表示，她原本非常相信老師的專業與政府的評鑑制度，才會讓小傑進入這間幼兒園。（立院民眾黨團提供）

2022/07/21 16:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕桃園市龍潭區年僅3歲9個月大的幼童「小傑」，本月12日下課返家後，被家人發現滿身瘀傷、刮痕、血跡，父母詢問後才知道是被幼兒園老師打傷，隔日小傑父母與外婆至幼兒園查證，園方竟表示不會操作監視器，僅能觀看部分片段，直到小傑父母向警方報案，才揭露老師集體施暴惡行。民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今日上午與小傑家屬一同召開記者會，批評桃園市政府幼兒園評鑑指標未包含幼兒監視保護、師資督導等面向。

桃園市政府教育局針對本案調查屬實，日前已函報教育部，2位老師不適任、終身不得從事教保工作；並依幼照法對幼兒園加重裁罰14萬餘元、明年起停招1年。

小傑媽媽表示，她原本非常相信老師的專業與政府的評鑑制度，才會讓小傑進入這間她認為安全的幼兒園，7月12日下午6點小傑下課後，他們幫小傑洗澡時，發現小傑的上臂、腋下、背後遍佈傷痕，詢問小傑後，小傑才說「媽媽，好多老師打我」。當小傑媽媽試圖聯絡校方時，才發現聯繫方式只有聯絡簿與學校行政總機。經過學校行政總機轉接後，小傑媽媽終於聯繫上班導師，班導師卻聲稱小傑受傷是因為自己頑皮，老師在抱著小傑的時候不小心太大力。但小傑媽媽認為，班導師的說法與小傑身上的傷痕不符。

小傑父母隔日陪同小傑進入校園後，園方第一時間選擇隱瞞，拒絕提供監視器畫面。一直到他們帶小傑去驗傷、報案，才在警方的協助下，正式取得監視器影片。小傑媽媽語帶哽咽地說，監視器影片顯示，7月12日上午9時至9時30分，小傑在教室內被所有老師集體虐待，小傑的同學們在虐童的空間內目睹小傑受害，甚至有老師看見虐待現場後，直接去關門。小傑媽媽指出，虐待小傑的老師口述承認自身情緒控管不佳，不只出手虐打小傑，還有其他同學曾被帶進廁所、廚房等監視器死角虐待。

針對這起發生於桃園市的虐童案件，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶表示，桃園市政府公告107到111學年6大項、39細項幼兒園評鑑指標，但內容完全沒有提到與幼兒最相關的監視保護、師資督導等面向。賴香伶提出「無死角監視器規範」、「建立雙向溝通機制」、「成立師資心理諮商窗口」、「幼兒創傷輔導老師培植」、「加強幼兒園安全檢查」及「檢討評鑑標準」等6大訴求，要求重罰機構及施暴教保人員，避免幼兒受虐事件重演。小傑媽媽也表示，希望院方在本次事件後進行全面檢討，不管是在兒童安全，或是在教師情緒督導上，都可以更加完善。

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7月12日上午9時至9時30分，小傑在教室內被所有老師集體虐待，小傑的同學們在虐童的空間內目睹小傑受害，甚至有老師看見虐待現場後，直接去關門。（立院民眾黨團提供）

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