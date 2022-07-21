台日同志在台登記結婚獲法院判准 他們樂當「名正言順的夫夫」

跨國同志台灣阿樹（前排右1）、日本有吉英三郎（前排右2）在台爭結婚登記，今獲法院判准。（伴侶盟提供）

2022/07/21 12:59

〔記者溫于德／台北報導〕跨國同志台灣阿樹、日本有吉英三郎在台爭結婚登記，台北高等行政法院上午判准，命台北市大安區戶政事務所應准許兩人登記結婚，判決理由尚未公布。兩人聽判後感謝承審法官成全，讓彼次成為「名正言順的夫夫」。

據悉，有吉英三郎是在2015年來台灣讀書，很快與阿樹墜入情網，兩人交往至今多年，雙方家人也都認可，也在台灣舉辦行婚禮。這對夫夫原本以為2019年5月24日台灣同婚專法正式施行後，便能登記結婚，卻因同婚專法並未保障跨國同婚，宣告落空。

阿樹、有吉後來選在2021年5月7日，也就是台灣信奇與澳門阿古獲法院判決可在台登記結婚的隔天，遠從屏東北上台北戶政事務所要求登記結婚，仍遭拒絕，因而決定委託伴侶盟提起訴訟，爭取跨國同志在台登記結婚，並於今日獲北高行判准。

兩人庭後感謝承審法官的成全，「我們在一起7年，如今終於名正言順地成為夫夫，未來將繼續支持彼此」，阿樹強調，提起本件訴訟的初衷，不僅希望彼此能登記結婚，更盼政府看見跨國同性伴侶們的困境。

為兩人提告的律師、伴侶盟創會理事長許秀雯也說，本件台、日跨國同婚勝訴案，是第4起勝訴判決（按宣判時間排序為：台灣信奇、澳門阿古，台灣美蘋、新加坡小C，台灣阿樹、日本AZ）。

許秀雯表示，本件勝訴固然使律師團開心又有一對跨國伴侶能順利結婚，另一方面則是行政機關面對第4起同婚勝訴判決，仍遲遲拒絕廢止禁止跨國同婚的「違法違憲函釋」，導致只想結婚的平凡人民無法直接登記結婚，因此呼籲內政部應立即廢除「函釋」。

同樣身為伴侶盟一員的秘書長簡志傑則舉例，人民上街頭若未經申請，警方會給予3次警告，人民此時若拒絕停止抗議，將遭警方逮捕；而法院第4度判跨國同志可在國內登記結婚，形同第4度對政府發出警告，因此，人民沒有繼續順依的理由，強烈建議政府改正目前不准跨國同性伴侶登記結婚的函釋，還給同性伴侶完整結婚權利。

律師許秀雯（前排左1）為跨國同志台灣阿樹、日本有吉英三郎在台爭結婚登記，今獲得勝訴。（伴侶盟提供）

跨國同志台灣阿樹、日本有吉英三郎。（伴侶盟提供）

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