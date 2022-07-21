為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳情者被警架走藍白狂轟 簡舒培爆：柯P沒處理才轉向陳時中陳情

    簡舒培今表示，去年3月28日民眾黨活動同樣也有期貨大屠殺事件受害者在現場陳情遭架離，照批評者的牽拖邏輯，就是因柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情。（資料照）

    簡舒培今表示，去年3月28日民眾黨活動同樣也有期貨大屠殺事件受害者在現場陳情遭架離，照批評者的牽拖邏輯，就是因柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情。（資料照）

    2022/07/21 13:31

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中昨上午參拜萬華龍山寺時，被自稱期權自救會成員的民眾抗議，被警察架走，國民黨、民眾黨卻批評主張「以民為先」的陳時中，卻讓警察架走人；台北市議員簡舒培今表示，去年3月28日民眾黨活動同樣也有期貨大屠殺事件受害者在現場陳情遭架離，照批評者的牽拖邏輯，就是因柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情，但國民黨議員沒好好監督現任市長。

    簡舒培指出，陳時中到龍山寺參拜，遇到民眾陳情「你願意守護台北市市民的財產嗎？」，後來警察驅離，但這其實是政治人物在地方跑常見的狀況，但國民黨、民眾黨好像撿到槍，攻擊陳時中是雙面人一面為先，一面架走陳情人。

    簡舒培說，事實是這些陳情人是2018年0206期貨大屠殺事件受害者這幾年他們到處陳情，在2021/3/28民眾黨台北市黨部成立時，民眾黨黨主席兼台北市長柯文哲在台上接受聯訪時，高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，隨後立刻被一旁警察架走。

    簡舒培認為，陳情人兩次的陳情對象不同，分別為柯文哲、陳時中，若依照批評者的牽拖邏輯，就是因為柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情，柯文哲身為現任市長，不是更握有資源能夠處理民眾陳情嗎，怎麼都沒看到藍軍議員好好監督現任的市長呢。

    簡舒培表示，民主時代政治人物被攔轎陳情，理所當然，不用見縫插針，把陳情民眾的傷痛當政治攻防工具，是要多無良才能做得出來？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳情民眾被拉走 陳時中「事先不知情」：理解警方維持治安分寸
    2022/07/21 11:20

    陳情民眾被拉走 陳時中「事先不知情」：理解警方維持治安分寸
    迴力鏢？警架離抗議者 柯文哲酸怕陳時中被打 四叉貓po柯P當年…
    2022/07/21 10:45

    迴力鏢？警架離抗議者 柯文哲酸怕陳時中被打 四叉貓po柯P當年…

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    男子陳情打斷陳時中參訪 蔣萬安酸：責任還沒來 民眾就被扛走
    2022/07/21 10:27

    男子陳情打斷陳時中參訪 蔣萬安酸：責任還沒來 民眾就被扛走
    陳時中因「民眾被架離」挨轟 他傻眼：這也能移花接木做政治攻擊？
    2022/07/21 06:02

    陳時中因「民眾被架離」挨轟 他傻眼：這也能移花接木做政治攻擊？

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播