陳情者被警架走藍白狂轟 簡舒培爆：柯P沒處理才轉向陳時中陳情

簡舒培今表示，去年3月28日民眾黨活動同樣也有期貨大屠殺事件受害者在現場陳情遭架離，照批評者的牽拖邏輯，就是因柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情。（資料照）

2022/07/21 13:31

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中昨上午參拜萬華龍山寺時，被自稱期權自救會成員的民眾抗議，被警察架走，國民黨、民眾黨卻批評主張「以民為先」的陳時中，卻讓警察架走人；台北市議員簡舒培今表示，去年3月28日民眾黨活動同樣也有期貨大屠殺事件受害者在現場陳情遭架離，照批評者的牽拖邏輯，就是因柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情，但國民黨議員沒好好監督現任市長。

簡舒培指出，陳時中到龍山寺參拜，遇到民眾陳情「你願意守護台北市市民的財產嗎？」，後來警察驅離，但這其實是政治人物在地方跑常見的狀況，但國民黨、民眾黨好像撿到槍，攻擊陳時中是雙面人一面為先，一面架走陳情人。

簡舒培說，事實是這些陳情人是2018年0206期貨大屠殺事件受害者這幾年他們到處陳情，在2021/3/28民眾黨台北市黨部成立時，民眾黨黨主席兼台北市長柯文哲在台上接受聯訪時，高喊「請柯市長捍衛民眾生命財產」，隨後立刻被一旁警察架走。

簡舒培認為，陳情人兩次的陳情對象不同，分別為柯文哲、陳時中，若依照批評者的牽拖邏輯，就是因為柯文哲沒處理，才轉向陳時中陳情，柯文哲身為現任市長，不是更握有資源能夠處理民眾陳情嗎，怎麼都沒看到藍軍議員好好監督現任的市長呢。

簡舒培表示，民主時代政治人物被攔轎陳情，理所當然，不用見縫插針，把陳情民眾的傷痛當政治攻防工具，是要多無良才能做得出來？

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