為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市府PTT流量曝光大地處佔第一 處長驚語：不查水表

    北市議員陳怡君公布台北市資訊局調查市府65個局處PTT流量的報告。（北市議員陳怡君提供、本報資料照，本報合成）

    北市議員陳怡君公布台北市資訊局調查市府65個局處PTT流量的報告。（北市議員陳怡君提供、本報資料照，本報合成）

    2022/07/21 14:59

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會工務委員會今早安排北市工務局進行工作報告，北市議員陳怡君公布台北市資訊局調查市府65個局處PTT流量的報告，最常使用PTT的前11名局處，工務局所屬單位包辦4名，包括大地工程處、公園路燈管理工程處、新建工程處、水利工程處，其中大地處PTT流量高居冠軍。

    陳怡君質疑，公務員整天掛網令人好奇，市長柯文哲是否下令公務員上網護航，或是上網罵議員。大地處長池蘭生脫口說，他也很訝異，也想了解到底是誰上網，因此發文請資訊局幫忙查，但資訊局回文「只查不法、不查水表」，在場議員洪健益聽聞驚訝說，所以繼續上網、不查就沒事了嗎？

    柯市府前陣子爆發網軍爭議，當時引起各黨議員批評，資訊局針對各局處使用PTT展開調查。陳怡君指出，資訊局最新「PTT發文事件發文調查報告」，從去年7月到今年6月，調查65個局處單位有連入PTT流量的紀錄，前10名包括大地處、會展產業發展基金會、捷運工程局、法務局、就業服務處、環保局、公園處、都市更新處、都市發展局及新工處，第11名則是水利處。

    陳怡君表示，PTT流量第一名的大地工程處，流量高達9GB，PTT介面僅連通字串訊息，不像一般網站含有影音、圖片內容，所以一個帳號達到1GB的流量，就等同「每天都掛在上面閒晃貼文」。流量超過3GB幾乎都是工程單位包辦，像是捷運工程局、公園處、都市發展局、新工處、水利處等。

    陳怡君痛批，修馬路的、挖捷運的、蓋社宅的通通都有份，市府螺絲到底是鬆到什麼樣的程度？她要求，柯文哲在任期結束前，對於市府公務員使用電腦的相關規範做出更明確的準則，由上而下導正風氣，重拾民眾對公務機關的信任，以正官箴。

    工務局長林志峯解釋，有些同仁過去在學生時代習慣上PTT，有時候公務電腦打開就先上PTT，但不一定都在看PTT內容，也會處理業務，就把PTT網頁開著，所以流量就一直在算，會宣導把這樣的習慣改掉。他說，目前市府並沒有規定公務員不能上PTT，但會跟同仁加強宣導，盡量不要上PTT，以公務為重。

    北市議員陳怡君公布北市資訊局調查PTT發文事件調查報告，北市府大地工程處PTT流量是第一名。（北市議員陳怡君提供）

    北市議員陳怡君公布北市資訊局調查PTT發文事件調查報告，北市府大地工程處PTT流量是第一名。（北市議員陳怡君提供）

    台北市議會工務委員會安排北市工務局及所屬單位進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

    台北市議會工務委員會安排北市工務局及所屬單位進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AI Labs：PTT攻擊最激烈時段 是下午2點疫情記者會
    2022/07/12 15:08

    AI Labs：PTT攻擊最激烈時段 是下午2點疫情記者會
    要PTT落實「實名制」？蔡易餘：是指應落實管理帳號
    2022/07/03 21:40

    要PTT落實「實名制」？蔡易餘：是指應落實管理帳號

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    新北地院陳姓科員PTT發文攻擊 羅智強要求24小時內道歉
    2022/06/17 12:36

    新北地院陳姓科員PTT發文攻擊 羅智強要求24小時內道歉
    柯P能你不能？ 四叉貓：不知柯文哲是否會重新定義「網軍」？
    2022/06/17 00:29

    柯P能你不能？ 四叉貓：不知柯文哲是否會重新定義「網軍」？

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    徐巧芯揭網軍帳號身分曝光！ 新北地院政風科員上班發文申誡2次
    2022/06/16 16:49

    徐巧芯揭網軍帳號身分曝光！ 新北地院政風科員上班發文申誡2次
    蔡正元嗆PTT瀏覽量不如他的 FB 網友拿數據打臉
    2016/05/06 21:58

    蔡正元嗆PTT瀏覽量不如他的 FB 網友拿數據打臉
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播