北市府PTT流量曝光大地處佔第一 處長驚語：不查水表

北市議員陳怡君公布台北市資訊局調查市府65個局處PTT流量的報告。（北市議員陳怡君提供、本報資料照，本報合成）

2022/07/21 14:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會工務委員會今早安排北市工務局進行工作報告，北市議員陳怡君公布台北市資訊局調查市府65個局處PTT流量的報告，最常使用PTT的前11名局處，工務局所屬單位包辦4名，包括大地工程處、公園路燈管理工程處、新建工程處、水利工程處，其中大地處PTT流量高居冠軍。

陳怡君質疑，公務員整天掛網令人好奇，市長柯文哲是否下令公務員上網護航，或是上網罵議員。大地處長池蘭生脫口說，他也很訝異，也想了解到底是誰上網，因此發文請資訊局幫忙查，但資訊局回文「只查不法、不查水表」，在場議員洪健益聽聞驚訝說，所以繼續上網、不查就沒事了嗎？

柯市府前陣子爆發網軍爭議，當時引起各黨議員批評，資訊局針對各局處使用PTT展開調查。陳怡君指出，資訊局最新「PTT發文事件發文調查報告」，從去年7月到今年6月，調查65個局處單位有連入PTT流量的紀錄，前10名包括大地處、會展產業發展基金會、捷運工程局、法務局、就業服務處、環保局、公園處、都市更新處、都市發展局及新工處，第11名則是水利處。

陳怡君表示，PTT流量第一名的大地工程處，流量高達9GB，PTT介面僅連通字串訊息，不像一般網站含有影音、圖片內容，所以一個帳號達到1GB的流量，就等同「每天都掛在上面閒晃貼文」。流量超過3GB幾乎都是工程單位包辦，像是捷運工程局、公園處、都市發展局、新工處、水利處等。

陳怡君痛批，修馬路的、挖捷運的、蓋社宅的通通都有份，市府螺絲到底是鬆到什麼樣的程度？她要求，柯文哲在任期結束前，對於市府公務員使用電腦的相關規範做出更明確的準則，由上而下導正風氣，重拾民眾對公務機關的信任，以正官箴。

工務局長林志峯解釋，有些同仁過去在學生時代習慣上PTT，有時候公務電腦打開就先上PTT，但不一定都在看PTT內容，也會處理業務，就把PTT網頁開著，所以流量就一直在算，會宣導把這樣的習慣改掉。他說，目前市府並沒有規定公務員不能上PTT，但會跟同仁加強宣導，盡量不要上PTT，以公務為重。

北市議員陳怡君公布北市資訊局調查PTT發文事件調查報告，北市府大地工程處PTT流量是第一名。（北市議員陳怡君提供）

台北市議會工務委員會安排北市工務局及所屬單位進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

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