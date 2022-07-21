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    首頁　>　臺北市

    嗆王世堅沒問政 柯文哲：只當「開心果」乾脆去電視台上班

    台北市長柯文哲21日出席七大振興方案記者會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲21日出席七大振興方案記者會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    2022/07/21 12:41

    〔記者鄭名翔／台北報導〕「頭號柯黑」台北市議員王世堅例行「送禮」台北市長柯文哲，柯文哲卻酸自從不歸還後「禮越送越小」，今再批議員工作在於問政而非每天當台灣人民的「開心果」，稱王世堅給民眾很大娛樂效果，但無人記得他的問政，開嗆王乾脆就去電視台上班、何必留在台北市議會。

    柯文哲昨上網路節目專訪時表示，王世堅每次會期都會送禮，但自從北市府不還後，「禮越送越小」，但王世堅辦公室今反駁，從未向柯文哲討回禮物。

    柯文哲今受訪時仍堅稱，自從不歸還禮物後確實越送越小，反嗆「我們送回去是我們不對？」並批王世堅提供台灣民眾很大娛樂效果，但議員本分仍要問政，而非每天當人民的「開心果」，如此就該脆去電視台上班，何必留在北市議會。

    柯文哲再轟，若提到王世堅，多數人民只記得他與前高雄市長韓國瑜在議場交鋒、聲稱感情支持台北市副市長黃珊珊但理智不支持等，無人記得王世堅的任何問政內容，直批「這不對啦」，領那薪水就該做那些事。

    至於面對2024年總統選戰，柯文哲認為當前民眾黨、國民黨甚至加上時代力量等，都不如民進黨，自己將以騎腳踏車「一日雙塔」的精神克服困難。

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