美國務院人口販運評比台灣第一級 民團批名不符實應降級

外籍漁工人權保障聯盟等團體，21日在立法院舉行「台灣第一級名不符實，人口販運問題仍嚴重」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/07/21 13:27

〔記者林良昇／台北報導〕美國國務院公布今年人口販運報告（Trafficking in Persons Report, TIP report），台灣連續13年被列入最高的第一級國家，民間人權團體今批評，TIP報告僅是符合最低標準的及格定義，報告內容仍呈現台灣許多人口販運及強迫勞動問題，應該被降為第二級。

外籍漁工人權保障聯盟、台灣人權促進會、宜蘭縣漁工職業工會、桃園市群眾服務協會、新事社會服務中心等團體今在立法院召開記者會，認為台灣在TIP報告中列為第一級是名不符實，許多過去幾年的問題皆未解決，應把台灣降為第二級，才能促進台灣政府打擊人口販運問題。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣連續13年被列為第一級，但從報告內容，可以看到台灣各種人口販運及強迫勞動問題，包含家事移工、外籍漁工及新興的國際血汗學生等問題。

施逸翔說，TIP第一級只是相當於考試得60分，根本不值得高興﹔民間團體在今年已有用證據和資訊提供給美國國務院，希望可以讓台灣降為第二級，而非維持第一級讓台灣政府覺得無人口販運問題。

宜蘭縣漁工職業工會秘書掌李麗華提到，TIP報告就是用最低標準訂定，僅要求「國家政府應禁止嚴重形式的人口販運，並加以懲處」、「所有犯罪行為都應予以適當懲處」以及「制定足夠嚴厲的懲處，以嚇阻犯罪」，台灣政府卻把最低標準當作高標準看，感到喜孜孜。

李麗華說，過去幾年，TIP報告都會加註優先建議，從2020年至今年，對於台灣的建議幾乎完全一樣，代表台灣的人口販運問題還是沒有解決，甚至未改善。

長期服務移工受害者的桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達則點出，國際人權標準是移工不該爲工作而付費，所有仲介費用應由雇主負擔，但台灣政府完全沒有對「移工零付費」做任何努力，移工受仲介費、貸款及服務費剝削的情況未變，是移工被債務拘束的根本原因。

汪英達也指出，近期不管是遠洋漁工還是近海漁工，有出現船名和實際工作船名不符、規定薪資不符，甚至漁業署還推託是在菲律賓簽的契約，台灣不認﹔還有漁工來台簽下借據，但實際上漁工並未借任何錢，這就是違法的仲介費用，但勞動部什麼都沒做，假裝沒問題。

新事社會服務中心漁工組專員李正新說，許多已達到人口販運標準的事件，在政府眼裡都只是糾紛案件，透過避重就輕的方式解釋，掩飾台灣現實社會中人口販運發生的事實，已案件數量較少的方式保持第一級的評價。

透過視訊出席記者會的英國憫研顧問創辦人江玉敏則提到，台灣人近幾年成為人口販運受害者，被騙到柬埔寨等海外從事詐騙，但台灣政府處理海外救援消極，對受害者處理不聞不問，還絕口不提這就是人口販運，最後還要非政府組織、黑道甚至網紅救援。

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