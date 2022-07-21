男脫口罩硬闖北市府還襲警 無罪改判有罪定讞

吳姓男子執意未配戴口罩欲進入台北市政府市政大樓，並不服2名員警勸說，推擠、肘擊打傷員警。（資料照）

2022/07/21 12:18

〔記者張文川／台北報導〕前年8月疫情期間，吳姓男子執意未配戴口罩欲進入台北市政府市政大樓，並不服2名員警勸說，推擠、肘擊打傷員警，被依法送辦。台北地院一審認為只是單純的肢體衝突，沒有傷警犯意，判無罪，但高等法院二審逆轉認定他故意挑戰公權力和防疫措施，依妨害公務執行罪改判拘役30天，可易科罰金3萬元，緩刑2年；最高法院駁回吳男上訴，全案定讞。

判決指出，有碩士學位的吳男，依2020年8月6日北市府發布的加強防疫指引，他明知進入北市府市政大樓時，必須一律配戴口罩，卻於8月25日中午，未配戴口罩即想強闖市政大樓北門，2名員警將他攔下勸說，吳男僅將衣領往上拉以遮住口鼻，仍欲強行進入，一警以身體擋駕，另一警也予阻擋，吳使勁推擠、掙脫、用手肘攻擊員警，致2員警跌坐在地上與他拉扯翻滾，耗時2分鐘才壓制住他，2警皆掛彩。

一審北院認為，吳男只是在員警限制他行動時，扭動身體掙脫，僅是單純的肢體衝突，沒有積極攻擊警察的行為，未妨害警員執行職務，判吳無罪。檢方不服，提起上訴。

二審高院則認為，吳男執意挑戰防疫需求下的戴口罩規定，且不服員警勸導，欲強行進入市政大樓，對員警施暴，直接導致衝突與員警受傷，其所為已損及公務尊嚴，也破壞防疫措施，認定有罪，考量他犯後從未認錯，沒悔意、態度不佳，但傷害罪已與員警和解，故依妨害公務罪改判拘役30天、可易科罰金，予緩刑2年機會。

由於一審無罪、二審有罪，吳男可上訴三審。最高法院審理後，認同二審判決，駁回上訴定讞。

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