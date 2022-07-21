陳時中向萬華表達歉意 黃珊珊嗆：若不是為選舉會不會道歉？

台北市副市長黃珊珊21日出席七大振興方案記者會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2022/07/21 11:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨至萬華，並對於過去於立法院備詢時有發言不精確、造成傷害等，致上誠摯歉意；對此，台北市副市長黃珊珊今嗆，若陳時中非為選舉，「他會不會道歉？」並要求陳時中針對疫情破口究竟是萬華或是諾富特，對萬華人及全台灣人民做清楚交代。

國民黨、民眾黨頻以衛福部次長石崇良於去年脫口說出「萬華是破口」的一話砲轟陳時中，陳時中昨至萬華龍山寺參拜時表示，疫情是「人與病毒的戰爭，不是人與人的戰爭」，然過去於立院答詢時，或有些用詞不夠精確，若因此傷害到任何人，都予以誠摯道歉。

黃珊珊今出席產業振興2.0行動方案記者會受訪時開嗆，若疫情控制得宜、無須靠地方自主應變，則北市府也毋需如此辛苦，並反問若陳時中非為選舉，「他會不會道歉？」並認為中央擁有許多資源，過去陳時中可為萬華做更多事情，並要求應針對破口究竟是萬華或諾富特一事，給予萬華人甚至全台灣人民清楚交代。

至於陳時中昨日在萬華遭遇民眾陳情、警方上前架離一事，黃珊珊指出，因前日本首相安倍晉三遇刺一事，使得警政署通令提高參選人的維安等級，然民眾表達意見的自由應受保障，因此將提醒警察局執行勤務時兼顧現場秩序及民眾表達權利，並強調參選人面對民眾抗議無可厚非，但應盡量傾聽才是最好作法。

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