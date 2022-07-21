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    首頁　>　臺北市

    柯問「高端吞得下去嗎」 陳時中無奈「疫苗不是拿來吞的」

    陳時中無奈又幽默地說「疫苗是拿來打的，不是拿來吞的」，更強調沒有擋BNT疫苗，「擋BNT的不是我們」。（記者王藝菘攝）

    陳時中無奈又幽默地說「疫苗是拿來打的，不是拿來吞的」，更強調沒有擋BNT疫苗，「擋BNT的不是我們」。（記者王藝菘攝）

    2022/07/21 11:53

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲說他要問陳時中的支持者「高端吞得下去嗎？」陳時中今天被問到此事，無奈的幽默回應說「疫苗是拿來打的，不是拿來吞的」，更強調沒有擋BNT疫苗，「擋BNT的不是我們」。

    民進黨台北市長參選人陳時中今天到大龍峒保安宮參拜，被問到柯文哲說要問陳時中的支持者是否願意將高端吞下去？陳時中頗顯無奈後說，他要強調「疫苗是拿來打的，不是拿來吞的」，怕一直這樣講，讓大家有錯誤觀念。

    陳時中也強調，他絕對沒有擋過BNT疫苗，「曾經有人擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚，我們是被擋，而不是我們擋。」此說一出，現場爆出掌聲不斷。

    陳時中接著表示，台灣購買BNT疫苗受到阻擋，後來也非常坦然接受民間透過其他管道購買，讓疫苗順利進來，把這件事情做好，他非常感謝相關團體如鴻海、慈濟、台積電等，大家齊力用民間力量合作，讓疫苗進來，讓人民都能打到疫苗。

    對於蔣萬安批評說防疫成績不及格，陳時中表示，疫情是人與病毒的對抗，在這方面至少達成全民抗疫，召集全民的力量做到全民抗疫，政府這第一步已經算是成功；至於結果，到現在為止還有很多評比，他認為，政府的防疫成績也不差，這不是憑感覺的，未來有機會，會再跟蔣萬安說明。

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