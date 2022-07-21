蔣萬安找李德維、李貴敏當發言人 轟陳時中團隊是「防疫破口隊」

蔣萬安今天上午前往台北花市。（記者蔡思培攝）

2022/07/21 11:43

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前已公布競選團隊，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊卻遲未公布，蔣萬安今天表示，將找來立委李德維、李貴敏加入發言人陣容。蔣萬安也批評民進黨台北市長參選人陳時中的團隊是「防疫破口隊」，有的人要大家不要戴口罩，有的人要大家積極染疫，有人協調開3+11協調會，用人完全沒有在乎在地鄉親感受。

蔣萬安今天上午前往台北花市，並在媒體聯訪時公布新人事，未來李德維、李貴敏將加入發言人陣容。蔣表示，李德維與李貴敏都是他在立院的好同事，李貴敏是專業律師，長期協助新創團隊諮詢；李德維則是關注教育議題，對於文化政策也熟稔，兩人加入團隊後對外溝通會更順暢，也能代表團隊表達立場。

國民黨近日擬報准曾獻瑩參選大安文山議員，但曾兩年前曾反對蔣萬安，現在改口說要幫助蔣，媒體詢問蔣是否擔心被扯後腿。對此蔣萬安緩頰，他與黨內同志都是夥伴，會並肩作戰、一起合作，本來就可能對一些議題有不同看法交換意見，現在都有共同目標，就是面對年底選戰拚勝選。

對於媒體關心總幹事人選，蔣萬安表示，原本他就希望納入各方力量參與團隊，現在大家都是台北隊，與其快速急就章找人，更重要的是找什麼人進團隊。他也批評陳時中的團隊是「防疫破口隊」，有的人要大家不要戴口罩，有的人要大家積極染疫，有人協調開3+11協調會，有的人不替萬華人說話，這些都傷害在地民眾的感情，這樣用人完全沒有在乎在地鄉親感受，他要找最適合的人選進入團隊。

近來蔣萬安火力明顯加強，媒體也詢問是否與國民黨高雄市長參選人柯志恩稱國民黨女人比男人還要具攻擊性一說有關。蔣萬安表示，他與柯志恩過去在立法院是並肩作戰的好戰友，柯非常優秀、戰力也很強，她在高雄的選戰雖然辛苦，但他相信柯的選情會越來越好，共同努力贏得勝選。

陳時中昨天針對疫情指揮中心防疫團隊打分數，自評75至80分的成績，對此蔣萬安批評「陳時中防疫成績就是不及格！」不管3+11拿不出會議紀錄、疫情爆發阻擋民間採購疫苗、台北市民大排長龍搶購快篩，後來快篩陽即確診即刻投藥，中央又與地方政府大打口水戰。

蔣表示，政府沒做好準備就放任民眾與病毒共存，就明確指出防疫不及格，陳應該好好問因為疫情離世的8000多位民眾的家屬如何幫他打分數。

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