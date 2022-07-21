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    首頁　>　臺北市

    男大生稱申請租屋補助被漲全棟租金、遭鄰居霸凌 內政部：可申訴

    內政部今日上午發聲明強調，房東不得禁止房客申請租金補貼，也不得向房客要求漲租或負擔增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴並要求改正。（圖擷取自Dcard）

    內政部今日上午發聲明強調，房東不得禁止房客申請租金補貼，也不得向房客要求漲租或負擔增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴並要求改正。（圖擷取自Dcard）

    2022/07/21 11:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕1名大二男學生日前在社群平台「Dcard」表示，房東得知他去申請租屋補助後，竟因此調漲全棟住戶的租金，讓他受到其他住戶霸凌，門口被丟死蟑螂，放在門口的鞋子也被其他住戶踩踏。對此，內政部今日上午發聲明強調，房東不得禁止房客申請租金補貼，也不得向房客要求漲租或負擔增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴並要求改正。

    內政部表示，房東不得禁止房客申請租金補貼，也不得藉此要求漲租或要求房客負擔增加的稅賦，若房東違法，房客可以向縣市政府提出申訴、要求改正，並依照《消費者保護法》第17條主張該約定無效，如果房東未改正，政府可處以3至30萬元罰緩，一直拒不改正則可以加重處5萬至50萬元罰緩，且得按次處罰。

    內政部也指出，為了保障弱勢租屋權益，政府近年來不斷宣導，不得有「禁止房客申請租金補貼」、「禁止房客遷入戶籍」等不公平的租屋行為。內政部也已著手研議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，增訂相關違規行為的直接處罰規定。

    行政院300億元擴大租金補貼已於本月開始受理申請，內政部表示，給房客申請租金補貼，房東可取得公益出租人資格，並享有所得稅等稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租。

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