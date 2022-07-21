幼兒莫德納今開打 7/30、8/6北市12行政區將設接種站

先前抵台的45萬劑莫德納幼兒劑型疫苗，今起各縣市同步開打，提供6個月至5歲嬰幼兒童接種。圖為台北市立聯合醫院婦幼院區施打情形。（記者羅沛德攝）

2022/07/21 10:58

〔記者蔡思培／台北報導〕6個月大到5歲嬰幼兒今天起可接種幼兒莫德納疫苗，台北市立聯合醫院今天開放接種，一早就有不少家長帶小孩接種。台北市衛生局表示，北市預約平台已有4786人完成預約；北市也有13家醫院會今天至7月23日將開設幼兒莫德納疫苗特別門診；7月30日、8月6日兩天，北市各行政區會挑選一個地點設置幼兒莫德納疫苗接種站。

台北市立聯合醫院婦幼院區今天開放接種，上午9點多就有家長帶著小孩接種，有小孩看到針筒馬上大哭，媽媽急忙安撫小孩，讓醫護人員為小孩順利接種。有家長表示，去年中疫情爆發時，就很希望讓小孩打疫苗，但當時只有成人能接種，現在幼兒疫苗終於開放，雖然疫情已趨緩，仍希望提升小孩保護力。

北市幼兒莫德納疫苗將有網路預約、醫院特別門診、接種站等多元接種管道。衛生局統計，7月21日至24日，北市預約平台共有4786人預約幼兒莫德納疫苗，未來每週二、三會提供下週接種疫苗預約服務。7月21日至23日，台北長庚、北醫附醫、內湖三總、新光醫院、台北榮總、台北市立聯合醫院中興、仁愛、忠孝、陽明院區等共13家醫院也會提供嬰幼兒莫德納特別門診，民眾可向醫院預約，共有2230個接種名額。

衛生局已偕同台北市教育局、社會局，7月30日、8月6日會在十二個行政區分別設置幼兒莫德納疫苗接種站，由博仁醫院、馬偕醫院、西園醫院、景美醫院、三總北投醫院、謝小兒科診所及聯合醫院松德院區、仁愛院區、中興院區、婦幼院區、忠孝院區、陽明院區提供接種服務，有需求的家長可向幼兒園及托嬰中心報名。

衛生局專委紀玉秋表示表示，依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，建議滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒接種莫德納疫苗，降低染疫後重症及死亡風險。接種兩劑基礎劑要間隔4至8週以上，若家中有滿6個月至5歲嬰幼兒，可盡快接種提升嬰幼兒免疫保護力。

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7月30日、8月6日兩天，北市12個行政區都會設置幼兒莫德納疫苗接種站。（北市衛生局提供）

台北市今天開放幼兒接種莫德納疫苗。（記者蔡思培攝）

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