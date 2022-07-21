林智堅論文風波 王鴻薇：抄襲竹科標案研究計畫高達6頁

台北市議員王鴻薇今開記者會提出事證。（記者楊心慧攝）

2022/07/21 11:12

〔記者楊心慧／台北報導〕前新竹市長林智堅陷入中華大學碩士論文風波，台北市議員王鴻薇與德益法律事務所主管律師柯晨晧今開記者會提出事證，指林智堅論文抄襲竹科標案研究計畫申請書內容長達6頁，字數達6700多字，王鴻薇批評，林智堅論文全抄襲竹科標案成果，從一開始申請書抄到結案報告，簡直視法為無物。

王鴻薇表示，論文涉嫌抄襲的標案合約內容第八條，參與人員皆須簽署保密協定，若簽署保密協定則不得公開發表內容，但林智堅聲稱參與研究且入列主要研究人力應有簽署，根本是知法犯法，罪加一等。

王鴻薇進一步指出，竹科標案分成三期驗收，每次驗收都會撥款完成部分授權，而撥款時間為97年3月31日13萬5千撥款30%、6月9日18萬撥款40%、7月10日13萬5千撥款30%，也就是說林智堅自稱5月完稿，竹科當時已完成第一期撥款，她也呼籲竹科管理局，證據確鑿下，相關單位若還不提告就是瀆職。

王鴻薇批評，林智堅論文門爆發至今已有兩週，竹科管理局要求中華大學說明如此明確的侵權，也不見中華大學有說法，局處更未有公開說明，種種動作都相當不合理，竹科管理局如果不是袒護，面對相關事證如此明確，仍無後續動作就是瀆職，呼籲各界機關政府不能再沉默下去，應給社會大眾交代。

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