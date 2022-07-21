男子陳情打斷陳時中參訪 蔣萬安酸：責任還沒來 民眾就被扛走

蔣萬安今天上午到台北花市跑行程。（記者蔡思培攝）

2022/07/21 10:27

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨赴萬華龍山寺參拜，現場卻有一名阿伯向陳抗議，結果直接遭人架走。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天批評陳時中，嘴巴上講「以民為先」，卻是把民眾拖到旁邊，嘴巴上說「責任來就扛」，責任還沒來，民眾就被扛走。

蔣萬安今天上午走訪台北花市，被問起昨天有民眾抗議陳時中結果遭架走一事。蔣表示，身為政治人物、民意代表，地方上遇到不同意見的民眾很正常，幾天前他也被一名大姐當面要DNA，蔣笑稱這是他第一次碰到這樣的要求，也很不好意思，但他仍告訴對方自己會加倍努力、積極爭取市民認同。

蔣萬安表示，昨天陳時中競選團隊面對這樣的情況，卻展現不一樣的態度，「嘴巴上講『以民為先』，但卻是把民眾拖到旁邊，嘴巴上說『責任來我就扛』，責任還沒來，民眾就被扛走」。蔣質疑，陳時中與團隊冷眼旁邊看一切發生，市民看到兩個不同個性的參選人，他有信心面對不同意見民眾的方式會受到肯定。

有媒體詢問，抗議陳時中者可能是蔣萬安粉絲，蔣表示，他不知道對方是否是支持者，但重點是面對不同意見民眾的態度，他每次遇到不同意見民眾陳情、反映事情，就是聆聽、了解、理性對話，試著解決民眾的問題。

台北市長柯文哲過去常強調智商157，陳時中昨表示，智商是小孩子的事情，人生歷練才代表個人。對此蔣萬安表示，智商誰高不知道，但相信市民有集體智慧選出最適合的市長，蔣也說，談到大人的人生歷練，大部分有豐富人生歷練者者會更有同理心，但陳時中團隊昨天展現的，就是看著不同意見民眾被拖走，這不是有歷練者應該有的作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法