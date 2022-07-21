「戀童症」狼師騙女童玩「猜食物」變口交生殖器 法官重判

高等法院。（記者楊國文攝）

2022/07/21 10:16

〔記者楊國文／台北報導〕桃園某補習班吳姓狼師，利用班上6歲女童年幼可欺，佯稱要和她玩「猜食物」遊戲，用眼罩蒙眼後，把果醬塗在自己生殖器放進她口中，性侵得逞，犯行曝光後吳坦承犯行，但以患有戀童症、犯案時辯識能力降低為由請求減刑；高等法院指出「性取向（戀童症）非性侵合理化的理由」，依加重強制性交罪判刑7年2月徒刑，還可上訴。

檢方指控，吳男原本是桃園市八德區某補習班教師，利用班上6歲女童年幼、不懂反抗等弱點，前年1月21日上午，佯稱要和女童玩「猜食物」名稱的遊戲，接著帶她在補習班的廁所內，先用眼罩遮住她的雙眼後，竟將果醬塗在自己生殖器上，再放入女童口中，對她強制性交得逞。

事後，吳男惟恐性侵女童的犯行曝光，立即到超商買熱狗，騙她說「這就是遊戲時吃的熱狗」。

不過，因補習班其他老師、女童證詞及補習班監視器錄影畫面等證據，均指證吳男對女童有不軌行為，吳坦承犯行。

不過，吳男和辯護人辯稱，吳男有戀童症，主張犯案時有刑法第19條規定的辨識行為能力降低的情形，此外，吳的年紀尚輕，犯後亦坦承犯行，亦請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑。

桃園地院將吳男送請鑑定其精神狀況，鑑定結果認定吳男雖有戀童症，但未罹患精神疾病，犯案時其精神狀況正常，辨識違法能力未降低。

桃園地院認為，鑑定指出吳未罹患精神症狀，從他犯後特地去買熱狗，並騙女童說這是遊戲時吃的熱狗，後來曝光還向女童父親下跪請求原諒等舉動，均可證明其精神正。

雖然吳經鑑定有戀童症，但戀童症屬性偏好症的一種，而「性取向不應做為性侵、猥褻、性騷擾等性侵害犯罪合理化的理由」，考量吳性侵女童惡行已造成她身心受到嚴重傷害，重判他8年6月徒刑。事後，吳遭解僱，因遭判刑之故，將永不錄用為教師。

吳男認為判刑過重，上訴高等法院，高院審理後，認為吳有悔意，今改判7年2月徒刑，吳今未到庭聆判。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法