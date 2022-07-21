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    首頁　>　臺北市

    診所女櫃台控男醫性騷 診所什麼都沒做這下慘了

    北高行認為，即便雇主羅姓醫師被女櫃台指控性騷擾，對於採取相關措施而有所顧忌，仍可委請他人代為進行，卻都沒做，故新北市府開罰10萬元無誤，判羅敗訴。（資料照）

    北高行認為，即便雇主羅姓醫師被女櫃台指控性騷擾，對於採取相關措施而有所顧忌，仍可委請他人代為進行，卻都沒做，故新北市府開罰10萬元無誤，判羅敗訴。（資料照）

    2022/07/21 10:08

    〔記者溫于德／台北報導〕一名診所女櫃台指控多次被雇主羅姓男醫師性騷擾，新北市政府認為，診所得知後未依性別工作平等法規定，由雇主立即有效的糾正及補救措施，開罰10萬元，羅不服提告。台北高等行政法院指，即便羅身為「事主」而有所顧忌，仍可商請其他員工、法務律師、外部第三人，協助進行相關措施，卻都沒做，故新北市府開罰無誤，判羅敗訴。可上訴。

    女櫃台是在2020年8月28日起受雇，她說，任職期間多次被羅性騷擾，診所9月14日得知後，又未立刻採取有效的糾正及補救措施，經向新北市府申訴，認定羅身為雇主確實違反性平法，開罰並公布其姓名也要求立即改善。

    羅不服主張，他直到2020年9月22日收到婦幼隊通知，才得知自己被「誣指」性騷擾，實際上，雙方根本沒有肢體接觸，也都有完整監視器畫面可以證明，檢方因此對他刑事不起訴，況且，新北市府認為他召集「宣導性別平等及性騷擾防治會議」不屬於補救行為，顯然過嚴苛，請求撤罰。

    新北市府解釋，羅身為雇主，早在9月14日接獲婦幼隊通知時，已得知挨告性騷擾，即便他主張是在22日前往婦幼隊說明才知道挨告，然而，依性平法規定，22日也應該立刻採取相關措施，卻因為他主觀上否認性騷擾，非但未詢問女櫃台事發經過、關懷感受或道歉等補救行為，反而對女櫃台提告誣告，也對上網發文的女櫃台友人提告妨害名譽。

    新北市更指，新北市府要的是監視器「錄影」檔案，羅卻只提供「截圖」，截圖時間點又與女櫃台指控被性騷擾的時間點有所落差；至於羅舉辦的宣導會議，也只告知員工若遭性騷擾可向他反映，並強調「性騷擾事件會遭有心人士任意誣指」，故依法裁罰無誤。

    北高行認為，依性平法規定，雇主得知員工反映被性騷擾時，應立即啟動調查機制，並積極進行有效的糾正及補救措施，以避免被性騷擾者繼續處於具敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境。

    然而，羅身為雇主也得知女櫃台申訴性騷擾，即便他身為「事主」而有顧忌，仍可商請其他員工如藥師、護理師、行政櫃台人員，或法務律師、外部第三人進行相關措施，卻都沒做，故新北市府裁罰法定罰鍰最低額10萬元、公布羅的姓名並命立即改善，並無違誤，判羅敗訴。

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