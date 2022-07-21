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    債務纏身又罹憂鬱症 男子滿身是血嚇到路人

    局北投分局關渡派出所警員林柔君（左）、警員曾柏諺（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    局北投分局關渡派出所警員林柔君（左）、警員曾柏諺（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/07/21 10:04

    〔記者劉慶侯／台北報導〕40歲吳姓男子疑因公司倒閉債務纏身，又罹患上憂鬱症，雙重壓力下一度企圖輕生，但因過程太痛，他半身浴血恍惚走在北市大度路上，引起路人驚嚇，最終被警方即時送醫救治，才未釀成憾事。

    北投分局關渡派出所18日下午2時許接獲民眾報案，指稱在北投區大度路2至3段間有一名男子全身上下血跡斑斑，需警方協助處理，派出所值班員警立即派遣線上巡邏警員林柔君、曾柏諺前往查處。

    兩人獲報迅速趕往，果然在大度路2段快車道上緊急迴轉後，發現吳男衣、褲染滿血跡，神情恍惚獨自走在機車道上，警方隨即先區隔出吳男安全空間，並警示後方來車後，將對方帶往路邊休息安撫情緒，同時通報119人員到場救護。

    警方調查了解，吳男表示本身患有嚴重憂鬱症，去年公司倒閉後，積欠許多債務，當天早上7點多在家中吃了抗憂鬱的藥物，但心情仍無法轉換過來，企圖輕生，因過程中腹部劇烈疼痛不已，只好作罷。

    曾員得知內情後，檢視吳男的肚皮上有一處長約10公分的刀痕，但因傷口太深，警方一時無法止血，又從他隨身斜背包內取出一把菜刀。曾員當時研判，吳男情緒恍惚漫無目的往關渡方向行走，判斷對方當下有可能想去河邊。

    警方待救護車抵達後，先將吳男送往醫院救治，並立刻聯繫轄區派出所通知家屬到院，恰巧家屬也在請求警方協尋，隨後在警方陪同下前往處理後續事宜。

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