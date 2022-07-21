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    觀光局辦「旅宿快篩」 可抽萬元住宿券

    「合法旅宿標章」分為觀光旅館、一般旅館、民宿3種系統設計，每個標章中都會標示各旅館民宿的證號。（取自觀光局）

    「合法旅宿標章」分為觀光旅館、一般旅館、民宿3種系統設計，每個標章中都會標示各旅館民宿的證號。（取自觀光局）

    2022/07/21 09:55

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部觀光局即日起至8月31日舉辦合法旅宿網路宣傳活動「旅宿快篩」，宣導住宿合法旅宿，投過線上療癒小遊戲，由吉祥物「喔熊組長」介紹合法旅宿標章。參加有機會獲萬元住宿券、MIT客製行李箱、雙人晚餐券、下午茶券等多項好禮，天天玩中獎機率更高。

    觀光局表示，民眾在7月21日至8月31日間登入「旅宿快篩 」活動網站，用電腦或行動裝置的游標左右操作，接取「合法旅宿標章」賺取積分，活動期間每人每天都有3次遊戲機會，每玩一次就可獲得一次抽獎。

    觀光局統計，截至今年5月，全台1萬4015家合法旅宿，包括118家觀光旅館、3349家一般旅館、10548家民宿，共享經濟盛行也讓旅宿樣貌百百種，民眾可透過台灣旅宿網查詢合法旅宿再訂房。

    觀光局指出，非法旅宿往往出入份子複雜，公共安全、衛生等設施均未經查核，遇上消費糾紛往往求助無門，將持續協助各縣市政府加強取締非法旅宿，非法旅館可處10至50萬、非法民宿可處6至30萬罰鍰。

    觀光局也提出「非法旅宿關鍵字」，指近來非法旅宿業者已很少使用日租這個名稱，但還是能從4點關鍵點看出端倪，包括神秘的住宿地址、不尋常的check-in方式、來歷不明的房東、詭異的匯款帳戶等、

    觀光局表示，7月15日「悠遊國旅個別旅客優惠活動」最高每房每晚可折抵1300元活動已開跑，活動內容及合法旅宿資訊可至台灣旅宿網查詢。

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